Horóscopo Vea con Javis Predice: del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023

El astrólogo Javis Predice barajó sus cartas y reveló lo que viene para esta semana en amor, fortuna y bienestar. “Tú eres amor, pasión y eres la buena suerte”.

Horóscopo semanal

Aries

“Esta es una semana de mucho movimiento para las personas que están buscando mucho dinero. Para los que están mal, esta es una muy buena semana. Tienen que decretarlo y sentirlo desde el alma”.

Tauro

“Para Tauro encontramos las sociedades, semana importante y muy positiva para los emprendedores y los que tienen responsabilidades con su propio negocio. Firmar documentos importantes esta semana es primordial”.

Géminis

“Se vienen nacimientos y nuevos proyectos. Para los que están en un momento de incertidumbre, está no es una semana para la queja, es una semana para ir adelante sobre las crisis que estás sufriendo”.

Cáncer

“Que las cosas no se dan de la manera que se tienen que dar. Sin embargo, si hay algo que presientes, no vas a tener esos problemas negativos energéticos. Los viajes y negocios que estabas esperando se empiezan a dar, déjate llevar”.

Leo

“Estamos en una situación de luz, vas a poder ver donde no veías. Descubrirás personas negativas y falsas. Tendrás esa fortuna de poder sacar a personas que no sabías y la energía que no te conviene”.

Virgo

“Estamos en una condición exagerada. No importa cuan lenta estén las cosas, se abrirá un portal de algo mágico que sucederá. Virgo viene logrando lo que quiere. ¡Lo que se creía imposible, se verá posible!”

Libra

“Para Libra tenemos la carta del loco. Vayan a buscar su propio destino, los temas relacionados con estudio, negociaciones y dinero extra van a pasar a sentir que es una inversión es buena. Momento para aclarar situaciones afectivas”.

Escorpio

“La suerte que tienes es que se cierran ciclos complicados económicos, vas a tener la ayuda necesaria para tener una situación financiera buena. Lo tuyo es el dinero y los cambios”.

Sagitario

“Viene estando en una situación de vibración importante en intuición. Si perteneces al grupo de los que no tienen amor, es muy probable que cupido los fleche esta semana. ¿Vale la pena recuperar amores perdidos?”

Capricornio

“Para los que vienen un poco tensos, esta es una semana mágica, es una semana donde empieza a sentir qué es lo que hay a nivel financiero. Todo se da como debe darse”.

Acuario

“Para Acuario, es los proyectos y procesos jurídicos, esta semana les va a ir bien, activa el chip de la prosperidad. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Toma una buena decisión con aquello que te merezca”.

Piscis

“La carta de la muerte dignifica cambio, vas a sacar de tu vida lo tóxico que no te conviene. Tomarás decisiones de cambio de trabajo, país y actitud. Tiene la oportunidad de traer todo lo bueno a tu vida”.

