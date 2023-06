Horóscopo Vea con Javis Predice del 19 al 25 de junio del 2023

El astrólogo Javis Predice barajó sus cartas y reveló lo que viene para esta semana en amor, fortuna y bienestar. “Tú eres amor, pasión y eres la buena suerte”.

Te puede interesar: Estos son los signos más envidiosos, según la astrología

Aries

“Esta es la semana para que hagas locuras y empieces a tomar decisiones con la cabeza fría. Es el momento de decir ‘yo puedo y aquello que no me convenga lo voy a sacar de mi vida’. Yo veo cambios para esta semana”.

Tauro

“Encuentro la luna y encuentro el 20 de discos, iniciación de proyectos, viene pensando en la independencia, un nuevo trabajo y un nuevo viaje. Una semana llena de equilibrio y llena de prosperidad. Todo lo que pidas desde el alma lo vas a llevar a tu mente con éxito”.

Géminis

“Encuentro una semana de espiritualidad, meditación y agradecimiento. La intuición es importante para atraer lo que quieres. Ese dinero que tanto necesitas se dará a través de un negocio y un proyecto. Donde hay amores tóxicos debes tomar conciencia para tomar una decisión inmediata”.

Cáncer

“Hablemos de temas de visas, viajes y proyectos en otro país, la actitud que tu tienes hoy llevada al positivo te va a llevar al triunfo. Nadie te va a quitar lo merecido, lo que convenga el universo te lo dará”.

Leo

“Para Leo que pertenece a un signo de fuego, espiritualmente te conectas a la magia del dinero, hay problema que se da en tercera persona, que te quiere destruir, eso no va a pasar. Si esa persona que te quiere manipular, pierdes”.

Virgo

“Para Virgo veo que la situación de negocios, amores y familia debe ir bien, ese Virgo que anda melancólico, no debe existir esta semana, si tu dejas que la depresión te lleve, busca ayuda. Hablemos de ese tema de atracción y amores, está de tu lado”.

Libra

“Existe una carta que es la torre, hay destrucción y posibles pérdidas económicas, ¡Cuidado! no te confíes demasiado esta semana, no te arriesgues al peligro. Pero la actitud que tienes para con negocios y trabajos va bien. Los amores que te dan cariño y te respetan van para bien”.

Escorpio

“Estamos en una tranquilidad absoluta, después de haber pasado un momento difícil. Se verán cambios, quítate de la mente el miedo y el ‘yo no puedo’, atrae, no empieces a decretar cosas o situaciones negativas”.

Sagitario

“Productividad, ganancia y oportunidad, esta es una semana de prosperidad, donde tu independencia tiene que ver para lograr lo ideal. A nivel de amor, las pasiones estarán sin freno esta semana, muchos triángulos amorosos se van a formar ¿los quieres o los vas a evitar?”

Capricornio

“La rueda de la fortuna es buenísima porque encuentro procesos legales asertivos, se vienen cambios en dinero y proyectos y buenas oportunidades financieras. Vienen cambios en el amor, los que tienen amores manipuladores, desaparecen, mientras que los buenos amores se cuidan”.

Acuario

“Para Acuario el poder que tú tienes es tal, que no hay nada que quite tu éxito, ser pueden venir momentos difíciles, pero esta semana debes ubicarte y el destino te trae cosas maravillosas, no te quedes en el pasado, acércate a la prosperidad financiera, pero pídela”.

Piscis

“Para Piscis es importante en el tema de atracción, tienes la capacidad de ver lo que otros no pueden ver. En cuando a dinero, pídelo desde el alma y te va a llegar. No te quedes debajo de la cama esperando a que las cosas lleguen, porque no van a llegar”.

Te puede interesar: Los suegros de Shakira “la quieren ver hundida”, según Mhoni Vidente