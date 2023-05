Horóscopo Vea con Javis Predice del 1 al 7 de mayo del 2023

El astrólogo Javis Predice barajó sus cartas y reveló lo que viene para esta semana en amor, fortuna y bienestar. “Tú eres amor, pasión y eres la buena suerte”.

Aries

“Para Aries el mundo y la justicia se alinearán. No dejen de soñar, es probable que se encuentren cansados, pero hay justicia para aquellos que actúan de buena fe”.

Tauro

“Van a tomar decisiones fuertes . Lo que no sirve, lo que no conviene, no lo hagas, porque vas a perder el tiempo. Esta semana a sacar de tu vida lo que no convenga”.

Géminis

“Es ta semana vas con toda, en cuanto a dinero, prosperidad y felicidad. Esta semana te va a permitir ganar. Lo que está de tu lado es lo que conviene”

Cáncer

“Si vas a construir una propiedad, esta semana es la adecuada. Quítate los miedos, busca de donde no hay ¡Tú eres capaz!”

Leo

“Estas en unas condiciones altas y favorables para el amor, la abundancia y el éxito.”.

Virgo

“Tú puedes defenderte de personas mala, esa energía que se está moviendo, te permite recibir de abundancia y prosperidad”

Libra

“Estamos conectados en una buena semana, veo una extrema propriedad en alcanzar lo inalcanzable. Resuelve amores que no están resueltos”.

Escorpio

“Prosperidad y fortuna, veo una gran semana llena de éxito. Las cosas tienen a cambiar para bien”.

Sagitario

“Tienes una magia que te permite ver lo que no puedes ver. Sagitario necesita salud y dinero, si veo los cambios, que hablen de ti lo que quieran”.

Capricornio

“Están en una sinfonía muy buena. Esta semana de celebración que les permite estar en donde deben estar”.

Acuario

“Iniciación de proyectos. Para esos Acuarios que están tristes porque no se les ha dado los proyectos, tranquilos que todo va a fluir. Vas a aprovechar las oportunidades”.

Piscis

“El tema de fortuna es dinero, negocios, proyectos, energías, y un consecutivo muy alto de atracción. La prosperidad te acompaña”.

