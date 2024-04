Horóscopo semanal: signos que tendrán oportunidades en el amor, ¿estarás en la lista?

Como es costumbre, el astrólogo Javis Predice barajo sus cartas y analizo minuciosamente cuáles son los signos del zodiaco que durante la semana del 22 al 28 de abril tendrán éxito en el amor. ¿Estarás en la lista?

Aries

“Vivirás un momento muy positivo e importante durante esta semana. La prosperidad te acogerá y te brindará lo que te mereces (…) Deberás entender que solamente los amores bonitos son los que se deben de quedar en tu vida”.

Tauro

“A pesar de los tropiezos que has tenido, deberás seguir dando lo mejor de sí para conquistar eso que siempre has querido tener (…) Las oportunidades se darán y las deberás aprovechar al máximo si el éxito lo quieres alcanzar”.

Géminis

“Personas negativas están tratando de dañarte. En los temas de los negocios y el amor deberás tener mucho cuidado, pues todo lo que brilla no es oro, así que, presta mucha atención”.

Cáncer

“Vivirás un momento positivo en torno al dinero y las finanzas. Recuerda que todo lo podrás lograr y ejecutar con éxito (...) En los temas del amor, para persona que desee amor, lo tendrá y la que no, pues no lo tendrá, todo será atracción”.

Leo

“Todo lo que representa negocios, dinero y fortuna está dado para bien; no dudes de tus habilidades y destrezas (…) Ustedes pertenecen al elemento fuego, por eso, es el momento de encender la llama de la pasión. Los amores bonitos se avecinan”.

Virgo

“La carta de la justicia está dada para ti; recibirás lo que has cosechado durante todos estos meses, así que no te asombres (…) Para aquellos que están buscando cambios, no se detengan por sí, lo van a poder lograr”.

Libra

“La carta del sol te permitirá ver con claridad lo que realmente te conviene, podrás analizar y darte cuenta de las situaciones, negocios o personas que realmente no te están brindando nada positivo”

Escorpio

“El amor bonito y verdadero se hará presente durante esta semana, ¿lo aprovecharás? Los amores del pasado tienden a regresar; sin embargo, solo tú determinarás si los dejas ingresar”.

Sagitario

“Esta semana se abrirá portales muy importantes en el amor, las fianzas y los negocios (…) Si tenían problemas todo tiende a cambiar para bien, así que prepárate”.

Capricornio

“Esta semana encontrarás nuevas e interesantes oportunidades laborales. Ten presente siempre tus objetivos y trabaja por ellos; convierte los errores en oportunidades y brilla en medio de la oscuridad”.

Acuario

“Es el momento indicado para activar el chip de la prosperidad y atraer todo aquello que deseas (…) Podrás darle una pronta solución a todo aquello que te causa malestar; así que, paciencia”.

Piscis

“A pesar de los temores e inseguridades, es el momento correcto para cometer locuras afectivas y económicas (…) Deberás tomar decisiones complejas y muy radiales, sin embargo, estas harás tu vida más amigable y amena”.