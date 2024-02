Horóscopo hoy: el éxito y el dinero llegarán para Acuario esta semana

Horóscopo semanal

Aries

“El poder está en la palabra. Ese Aries que por alguna razón está es una situación de no prosperidad, debe desaparecer. Esa situación debe cambiar por dos razones: el dinero va a llegar y los amores de verdad se van a dejar ver esta semana”.

Tauro

“Está en esta semana en una visión e intuición mágica, la productividad de mente y alma se conecta a la prosperidad. Tienes que aplicar el poder de mente en lo positivo. La energía vibra en dinero y en el tema del amor, la abundancia prosperará”.

Géminis

“Todo lo que tiene que ver con proyectos, negocios y nuevos inicios se va a dar para ti. Los que necesitan un trabajo nuevo se va a dar. La fortuna te acompañará de tal manera que te lo mereces”

Cáncer

“La carta del juicio final representa beneficios claros con documentos. El que está buscando algo grande y busca ganar, la semana va para bien. Si necesitas firmar un documento esta es la semana para hacerlo. Los amores sinceros son los que funcionan”.

Leo

“La carta de hacer locuras, está clara que está semana nadie podrá con ustedes. La vibración es tal que la prosperidad se va a dar de manera especial. Esta semana lograrás muchas cosas a nivel de dinero, amor y negocios”.

Virgo

“Un tema que tiene que ser claro es el tema de dinero, de eso tan fácil no dan tanto. No es que la semana esté mal, pero asesórate antes. El amor tiene prosperidad, cupido va a flechar a aquellos que no tienen pareja”.

Libra

“El tema de Dios te está dando tantas cosas bonitas, que es una semana grandiosa de dinero, Libra tiene que proyectarse a un futuro independiente mayor. El tema de negocios y proyectos se va a dar de una muy buena manera”.

Escorpio

“Vemos tanta lucha que está haciendo Escorpio para conseguir prosperidad económica. Lo que venía mal, se va a enderezar. El amor bonito es el que se queda y posiblemente esta semana tocará la puerta”.

Sagitario

“Hay discos, está el renacimiento de poder, la fortaleza que tiene Sagitario es tal, que te permitirá ver lo que no puedes ver. Trabajos buenos para ti hay, prepárate que viene un cambio muy bueno”.

Capricornio

“La carta de la torre puede ser una carta negativa, puede poner en aviso a Capricornio en el tema del dinero, debes tener cuidado con las personas de afuera que quieren contaminar la buena energía. En el tema de amores, no es recomendable que caigas en discusiones por celos”.

Acuario

“La situación de espadas dice que los Acuarios van a poder emprender. Las situaciones que se vean difíciles van a poder cambiar. En el tema del amor, esta es una semana para la tranquilidad, no te apresures a tomar decisiones afectivas”.

Piscis

“El tema de luchar, no es una semana fácil, debes empezar a tomar decisiones en el ámbito afectivo y laboral, llegó el momento de soltar, todas las condiciones que tomes te va a permitir la felicidad del mañana. La personas que no convienen saldrán de tu vida”.

