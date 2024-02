Horóscopo de hoy: la predicción para Aries, Acuario y Piscis en el dinero

Horóscopo de hoy

Aries

“Para el signo de Aries veo oportunidad, dinero y ganancias. Ese Aries que vino buscando una oportunidad financiera y no se le ha dado, esta semana prepárense porque la buena oportunidad llega y todo lo que tenga que ver con negocios, independencia y cambios de trabajo, será próspero”.

Tauro

“Está en un proceso complicado, algunas espada lo han llevado a tomar decisiones que no son, si estás en ese grupo donde el dinero no llega, el trabajo no se da y donde las cosas no están como tú quieres, vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que tomas decisiones y pueden ser fuertes, prepárate para entender que cuando las cosas se tienen que ir, se tienen que ir”.

Géminis

“Esta semana se tomarán decisiones muy positivas en todo lo que tiene que ver con dinero, trabajo y proyectos que van para bien, porque estás en un encuentro muy importante con el proyecto dinero, viajes y esta semana se dará todo lo que tú necesitas que se de. También depende de la energía que tú tengas ¿Estás positivo o negativo?”.

Cáncer

“Está en este momento en una vibración extrema, la energía que está moviendo en estos momentos es de tal manera que veo celebraciones económicas, laborales, afectivas y viene apuntando a algo muy grande. Llegó el momento de quitarse los miedos y entender que todo lo que se merece, va a llegar”.

Leo

“Es muy probable que esta semana empiecen a tener rebeldía con esa parte afectiva, es probable que el amor les atropelle y lleguen amores del pasado y aquellas relaciones que no se estaban dando, pues se den de nuevo. ¿Te conviene recuperar ese amor del pasado?”.

Virgo

“Yo veo un Virgo en una relación de dinero, el que necesita encontrarse financieramente con un proyecto, que quiera hacer independencia, yo lo veo bien, porque está viendo las cosas de manera muy productiva y positiva y está saliendo de situaciones malucas del pasado y esta semana se dará la prosperidad”.

Libra

“La carta de las justicia representa firmar documentos, tomar decisiones certeras, claras y concretas. Les hablo a aquellos que están en un trabajo y toman una decisión de irse de ese trabajo. Aquellos que quieren terminar una relación, para adelante. Aquellos que quieren cambiar una propiedad, háganlo”.

Escorpio

“Es uno de los signos más apasionados, el emperador muestra un liderazgo importante para ese Escorpio atrevido, que va por lo que se merece y lo que quiere, ese Escorpio trabajador. La situación para esta semana es que hay que ir a ganar, triunfar y buscar dinero”.

Sagitario

“Semana de equilibrio donde unos problemas están dándose, posiblemente por decisiones mal tomadas, ese Sagitario que se apresura, va a tener que vérselas con derrotas, no se vayan a apresurar. Es la semana para tener la situación con calma en amores, negocios y familia”.

Capricornio

“Se ve un apoyo económico, un apoyo de negocios, esta es una semana para econtrarse en reuniones muy importantes que van a determinar tu futuro. Debes tener mucha mente abierta para poder decir lo que quieres decir y mostrar lo que quieres mostrar”.

Acuario

“Tiene la estrella a su favor, para los Acuarios que la están pasando mal económicamente, van a tener una semana de logros donde las cosas estaban muy lentas, esta semana se van a mover rápido, porque van a llegar ideas y van a darse proyectos muy buenos y aquello que se creía perdido, lo van a recuperar en dinero y negocios”.

Piscis

“Dios va a hacer magia para ti, pero no lo vayas a apartar de tu vida, si la estás pasando mal, él te está acompañando porque te está enseñando y la situación de Piscis se representa en ganancias después de haber perdido amores y negocios. En las crisis es donde están las oportunidades. ¡Renace de las cenizas!”.

