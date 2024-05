Dua Lipa confiesa que no toma ninguna decisión sin consultar su astróloga

En tiempos donde los famosos confían y confiesan cada vez más que consultan terapeutas, psicólogos o coachs, quienes los aconsejen sobre cómo enfrentar los distintos desafíos de sus carreras, tomar decisiones importantes o maneras de sobrellevar el estrés y la ansiedad, Dua Lipa la exitosa cantante británica de raíces albanesas, ha revelado que ella no acude a estos expertos en busca de ese equilibro.

La artista, consciente de que como celebridad debe enfrentar problemas que no tienen las personas del común y a veces debe decidir entre alternativas poco usuales, confesó que mensualmente y de forma estricta se reúne con su astróloga de cabecera llamada Rosie, en busca de guía.

La interprete de éxitos como ‘New Ruler’, ‘One Kiss’ y ‘Dance the Night’, de 28 años, mencionó lo fascinante que resulta para ella que le lean el horóscopo y la posición de los astros para que le pronostiquen cómo será el futuro y ofrecerle orientación. Además le ofrece herramientas para encontrar equilibrio y serenidad.

Fue en una entrevista para el pódcast Dish, que Dua Lipa dio detalles sobre su preferencia. “Digámoslo así. No tengo terapeuta, pero tengo una astróloga. Cada vez que tengo un dilema hablo con mi Rosie. Le pregunto, ¿qué dice este mes? ¿Cómo será? Y ella me responde: ‘chica, estos días serán una locura’”, explicó la cantante, consciente de que sabe que la astrología no es una ciencia profesional en todo el sentido de la palabra.

Dua Lipa comenzó hace ya un buen tiempo a hacerse la carta astral. Lo hacía anualmente, pero encontraba tanta claridad en estas lecturas que creyó prudente comenzar a hacerlo más seguido, de esta manera y poco a poco se encontró haciéndolo mes a mes. “Es muy buena. Me encanta. Yo solía hacerlo (tener una sesión astrológica) todos los años en mi cumpleaños, obtener como un resumen anual. Pero ahora profundizo un poco más. Estoy enganchada”, confesó la artista.

Así comenzó Dua Lipa a creerle a la astrología

Es así como la artista tiene en cuenta la posición de los planetas, su predominancia, así como los aspectos importantes ala luz de los astros antes de comenzar una gira, planear un álbum o lanzar un sencillo. Las fechas, los números e incluso las horas son elementos fundamentales que la artista tiene en cuenta antes de planear su agenda. La artista nació el 22 de agosto de 1995 bajo el signo de Leo y sabe que como buena representante de este signo es creativa, ambiciosa, sabe lo que quiere y defiende sus creencias, en este caso, está segura de que la astrología ha tenido mucho que ver con su éxito.

