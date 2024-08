Chris Carpentier reapareció en redes sociales con sorpresivo llamado de ayuda

Chris Carpentier es un cocinero chileno al que se le reconoce en Colombia y otros países de América Latina por su participación en MasterChef Celebrity, reality show al que renunció para 2024. Sin embargo, en horas recientes se volvió tema de conversación entre sus seguidores por razones ajenas a su profesión.

¿Qué pasó con Chris Carpentier?

Resulta que, a través de su cuenta de Instagram, el antiguo jurado de MasterChef Celebrity Colombia compartió la historia de Felipe, un amigo y colega suyo por el que pidió ayuda.

De acuerdo con lo expuesto por Chris Carpentier, ‘Pipe’ (como le llama de cariño) es un talentoso pastelero, pero hace poco sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y, al menos por ahora, depende completamente de su madre.

“Tiene ganas de salir adelante con Titi, que es su mamá. Tenemos que ayudarlos y apoyarlos, así que se le agradece a alguien que pueda hacer su aporte”, comentó el chileno, quien le regaló una silla de ruedas a su amigo para que pueda movilizarse y no estar en cama todo el día.

¿Por qué se fue Chris Carpentier de ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

En una entrevista con Lo sé todo, el chileno de 50 años aseguró que el 2023 fue un año “muy duro” por varias razones. Lo primero fue su inesperada separación de Alejandra Vallarino, después de 20 años de relación y cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo. Esto se sumó a unos delicados problemas de salud.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, comentó sobre las razones de la ruptura.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa. También tenía a Claudia Bahamón arriba de mi espalda masajeándome y me inyectaban dos o tres veces a la semana porque dolores físicos eran terribles (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, agregó Chris Carpentier sobre su ausencia en la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia.