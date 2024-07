¿Carolina Cuz y Jamil Farah se casarán? Astróloga predice futuro de la relación

La astróloga peruana Rosa María Cifuentes, que estuvo en Colombia promocionando sus más recientes textos ‘Miénteme si puedes’ y ‘Decide ser feliz’, aprovechó su paso por el país para analizar las posturas, gestos y fechas de nacimiento de varios famosos y revelar lo que, según su conocimiento en estas disciplinas, será el futuro de los mismos.

Cifuentes, quien también es especialista en MianXiang (Lectura de Rostro Oriental), morfopsicología, comunicación no verbal, grafología y astrología en salud emocional y ha tenido varios espacios en la televisión peruana, observó con detenimiento imágenes de Carolina Cruz y su novio Jamil Farah. Comenzó indicando que nota que Carolina vive un buen momento astrológicamente hablando.

“Tengo la fecha de nacimiento de la dama que es el 12 de junio. Este es su año, Júpiter la está acompañando y esto la hace viajar, la hace volver a la palestra en el tema mediático, la hace tener una especie de campo energético de suerte. La hace estar con este caballero que por lo que observo en sus datos de nacimiento, yo la observo a ella bastante mayor a su lado, no sé si le lleva o 10 o 15 años”, luego la peruana fue bastante elocuente en sus apreciaciones, pues aseguró que el romance culminará: “Puedo decir que viven un momento bello, un momento que tendrá una fecha de caducidad, pero si es importante lo que esta viviendo ella”.

Carolina Cruz superó quebrantos de salud, asegura astróloga

Enseguida Cifuentes indicó que Cruz ha superado problemas de salud. “La observo recuperarse de salud, no sé si tuvo un problema con su salud, pero se observa en su rostro y en otras fotos que acaba de observar que ella ha pasado por una etapa difícil donde ha tenido cambios de humor, donde ha tenido tratamientos, donde ha tenido un buen manejo del sistema inmunológico y está en una etapa que esta renaciendo”.

Sobre Jamil Farah, el novio de Carolina, y lo que observa que vendrá para la relación en los próximos meses expresó: “Al caballero se le observa protector, conectados de momento, pero (por) las fechas de nacimiento llegará un momento, a partir de octubre que viene un par de clics, que tiene un efecto de seis meses donde la relación dará un vuelco diferente...Pero bueno en la vida todo es aprendizaje y hay gente que llega para darnos un tiempo de si vida que es lo que se aprecia del caballero con ella”.

Carolina Cruz y Jamil Farah no deben casarse, según astróloga

Luego le preguntamos si entonces astrológicamente, no veía que ellos fueran al altar o a la convivencia y fue categórica en la poca conveniencia. “La verdad que ella no debería firmar el contrato matrimonial, ella no podría convivir y si firmara el contrato matrimonial volvería a repetir una historia . Hay gente que vino a esta vida astrológicamente a convivir porque firmar el contrato matrimonial a veces, los perjudica en muchos aspectos...ella ya viene dos separaciones importantes… Me imagino que ella puede… como convivencia puede mejorar, pero esto tiene fecha de caducidad”, aseguró la astróloga.

