Aracely Arámbula “sigue enamorada” de Luis Miguel, dice Mhoni Vidente

Luis Miguel sigue siendo noticia después de su regreso a los escenarios. El cantante nacido en Puerto Rico y nacionalizado en México, inició su gira en agosto, con una serie de conciertos en Argentina. Desde el primer momento, su figura fue objeto de comentarios, pues luce muy delgado y se especuló que estaba enfermo o que se había sometido a una intervención quirúrgica para bajar de peso. La presencia de Paloma Cuevas, su novia, también generó muchos rumores, pues se dijo que están tan enamorados que ya habrían contraído matrimonio.

Aracely Arámbula dijo que espera que sea Luis Miguel quien se acerque a sus hijos. Hasta ahora, no los ha invitado a sus conciertos. Fotografía por: Instagram

Mientras Luis Miguel, que se presentó también en Chile y en Las Vegas, continúa acercándose a su serie de recitales en México, se aviva la tensa situación que vive con Aracely Arámbula, madre de sus hijos Miguel y Daniel. La actriz, nacida de Chihuahua, quien vivió una intensa historia de amor con el cantante, que comenzó en el 2005 en Acapulco y que se prolongó por cuatro años, entregó unas fuertes declaraciones acerca del padre de sus hijos, a quienes no ve. ‘La chule’ le dijo a varios periodistas durante un evento, que no lo quería ver, “porque me cae muy mal”, además desmintió que en algún momento hubiera obstaculizado el encuentro entre el padre y sus hijos, pero aclaró que no está de acuerdo con una reunión en que sus pequeños se encuentren solos. “Mi puerta siempre ha sido abierta, no solo tengo que estar yo, también puede haber gente de mi familia. No es una persona con la que tengan tanta comunicación como para yo mandárselos de viaje”.

La protagonista de producciones como La patrona y La dueña, se refirió, además, a los sentimientos de Miguel y Daniel cuando se dieron cuenta que Luis Miguel recogía a Paloma y Bianca, las niñas de Paloma, su novia, en el colegio. “Les dije: ‘Bueno, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’”. La reacción de Miguel y Daniel no fue de enojo, más bien de incertidumbre por el proceder del intérprete de Suave, “¿Por qué si va para allá y no viene a mi escuela?” La actriz de 48 años solo atinó contestar: “mi amor, porque le gusta estar en España”.

¿Aracely ha tenido algún acercamiento con Paloma Cuevas?

Parece ser que Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel, tiene mucha influencia en las decisiones que toma el artista. Se dice que la española estuvo al frente del impresionante cambio físico del ídolo, que lo acompaña en la mayoría de ciudades donde se presenta y que acude a todos los conciertos. En su momento, se dijo que estaría muy interesada en que la situación entre Luis Miguel y sus hijos se solucionara. La novia y la ex de Luis Miguel se conocen hace mucho tiempo y tienen lazos indisolubles. Según Aracely, no hay contacto con Cuevas, quien en su tiempo no era la más cercana a su familia, no la ha buscado. “La conozco bien, si es mi comadre. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque es amigo de Luis. Ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce”.

Mhoni Vidente dice que Aracely habla con “despecho”

La situación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula es uno de los temas que Mhoni Vidente ha tocado en su canal de Youtube. La experta analizó las más recientes declaraciones de la actriz. “La que está muy ofendida es Aracely Arámbula, creo que ya se soltó, tenía muchas cosas guardadas, comentó hace poco que cómo es posible que se haya quedado con la esposa de su mejor amigo, que también conoce a Paloma, su comadre”. La cubana también mencionó la indignación de ‘la chule’ porque ‘El Sol’ vea más a las hijas de su novia que a sus hijos, “que ya tienen 16 y 14, que están más altos que él”. De acuerdo con el tono de sus palabras, Mhoni concluyó que en la actriz hay más sentimiento del que admite. “Creo que sigue enamorada de él, porque es mucho el despecho con que habla, porque no quiere ni hablar de él, ya pasaron un montón de años”.

Cuando nació la relación entre el cantante y la actriz, él tenía 35 años y ella, 28. Este hecho no escapó al análisis de la tarotista. “Creo que Aracely le tocó en su mejor momento, maduro, guapo, buenón, ahorita se ve el papá de Luis Miguel, con ese bypass tan terrible que le hicieron…Paloma le dijo que se hiciera el bypass, que se injertara, que se operara”.

¿Luis Miguel se encontrará con su sucesor? Esto dice Mhoni Vidente

Respecto a la posible reunión entre Luis Miguel y sus hijos, la astróloga habló de la necesidad de llegar a un acuerdo e incluyó a Alejandro Basteri, el hermano del intérprete de 53 años, padre también de Michelle Salas, de 34 , como el mediador adecuado para el encuentro, “tiene que hablar con él para que vea a los niños”.

Aunque no se mostró optimista respecto a la inmediatez del acercamiento, que eventualmente podría darse a finales del año, sí se refirió al primogénito de Aracely, quien tiene un talento similar al de su famoso progenitor. “Creo que van a seguir el pleitazo y que los hijos no van a poder ver a su papá. Miguelito, el mayor, que canta igualito a su papá, pero es más alto, más guapo, jovencito, la va a romper”.