“Anuel se tiene que cuidar”, Mhoni Vidente predice que Anuel tendrá un accidente

Anuel y Yailin ‘la más viral’ parece que todavía tienen historia, y no precisamente con final feliz. El cantante urbano y la intérprete de Chirivika, que se habían casado en junio del 2022 y esperaban a su hija, pero semanas antes del nacimiento, el puertorriqueño anunció en sus redes sociales que la relación con la también rapera había terminado. “Cuando yo me enamoro, me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. La muchachita trabaja con todo, va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña, joseadora, apoyénla”. Con el nacimiento de la bebita, a quien llamaron Cattleya, al parecer, cada uno iba a seguir su camino, pero las indirectas y los ataques entre la expareja no tardaron en aparecer. Ahora que Yailin parece estar muy feliz con el cantante Tekashi69 y Anuel con la venezolana Laury Saavedra, se avecinarían más problemas.

Mhoni Vidente predijo que Anuel no solo tendrá que enfrentar problemas sobre su paternidad, sino que tendrá que cuidarse de un accidente. Fotografía por: Getty Images

Anuel estaría en peligro, según Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente al cantante urbano le esperan varios inconvenientes con ex por la paternidad de Cattleya. “Le sale carta del juicio. Empiezan a tomar acciones legales para saber si la hija que tuvo con ella realmente es de él”. Los días para el cantante urbano parecen llenarse de rumores relacionados con la fidelidad de Yailin. “Empiezan los chismes, empiezan a decir que anduvo con el hermano o con el primo de Anuel, empiezan a hablar mal de la expareja de Anuel, también se visualiza mucha brujería, cosas muy turbias sobre esa relación, que ya les había comentado, que lo que empieza mal, termina mal”. La experta le dio un consejo al también ex de Karol G, quien, al parecer, tiene que hacer frente a varias situaciones: “Se tiene que cuidar de la santería, de los demonios, sobre todo de las cartas de la muerte detrás de él, accidentes de avión, de carro, de ir caminando. A él no lo quieren matar, le quieren provocar un accidente que ya no pueda cantar”, puntualizó.