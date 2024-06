¿Ángela Aguilar está sufriendo por Nodal? Médium revela la verdad de su relación

Todas las relaciones amorosas de Christian Nodal se dan en medio de la polémica, y su romance, para muchos inesperado, con Ángela Aguilar, no podía ser la excepción. Los cantantes, que grabaron Dime cómo quieres, en el 2020, sorprendieron al mundo con el anuncio de su romance, que para muchos fue el detonante de la ruptura del intérprete de Botella tras botella y Cazzu, madre de su hija Inti. El mediático romance de los ídolos mexicanos se desarrolla entre rumores de matrimonio, embarazo y la opinión del cantante Pepe Aguilar, padre de la novia.

Nodal y Ángela y el pasado, presente y futuro de su amor han sido objeto de todo tipo de análisis, y esta vez fue Bis La Médium, invitada a Despierta América, quien, por medio de las cartas, develó detalles insospechados del amorío. Según la interpretación de la vidente, el ‘flechazo’ no ocurrió cuando grabaron juntos. “Estaba marcado hacía muchos años, desde que ellos se conocieron, es real que los dos están sintiendo lo mismo”. La experta afirmó también que desde el instante inicial hubo atracción, pero que no existió infidelidad física, “pero habían mensajes”.

En el 2020, Ángela Aguilar y Christian Nodal grabaron 'Dime cómo quieres' . Bis La Médium dijo que tuvieron química desde que se vieron por primera vez. Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Las revelaciones van más allá, pues además de confirmar que “vienen hijos en esa pareja”, la experta sorprendió cuando se refirió a la verdadera situación de la intérprete de 20 años en el noviazgo con el ex de Belinda, de 25. “Todo el mundo piensa que Ángela va a sufrir, porque en esta relación ella es una niña, él es maduro, no, ella es la que lleva las riendas de esta relación, no es él, ella es la fuerte ahí, en todos los sentidos”.

Cristy, mamá de Nodal, tiene miedo del romance

Bis La Médium también habló sobre Silvia Cristina, Cristy, la madre de Nodal, quien protagonizó varios desencuentros con Belinda. La invitada al programa comentó que la progenitora del artista no está muy feliz, pero su sentimiento no tiene que ver con su nuera, sino con su hijo, quien se involucró con la niña de los ojos de Pepe Aguilar. “El padre de esta muchacha es un hombre poderoso, seguro de si mismo, muy respetado, él no va a permitir que a su hija le pase nada emocional, ahí es donde viene el conflicto de la madre, el miedo, porque nosotros, los padres, conocemos a nuestros hijos”.

¿Christian Nodal era gran amor de Cazzu?

Quienes están pendientes de cada detalle de esta relación no pueden evitar preguntarse por la argentina Cazzu, de 30 años, quien le brindó estabilidad al cantante después de la traumática separación de Belinda y se convirtió en la mamá de Inti, la hija del cantante. De acuerdo con Bis La médium, la trapera tomó una actitud firme y determinada. “Ella no está sufriendo, es una mujer segurísima de sí misma, que se transporta al lugar donde ella quiere, hace lo que quiere, ella no depende de ningún hombre, no la pongan más de víctima, ella no se siente como víctima, para ella, Nodal fue alguien más”.

