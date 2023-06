A estos signos les irá bien en el amor del 26 de junio al 02 de julio del 2023

Una vez más, el astrólogo Javis Predice decidió barajar sus cartas y analizar minuciosamente cómo le irá en el amor, las finanzas, los proyectos y los viajes a cada uno de los signos del zodiaco. ¡Aquí los detalles!

Aries

“Tu Aries, tienes el tres de discos, el cual emana el poder financiero en positivo. Esta semana recibirás el llamado para conquistar la fortuna, el amor y las nuevas oportunidades”.

Tauro

“Los nacimientos serán claves para esta semana en los aspectos financieros, amorosos y profesionales (…) Si estás pasando por un momento especial en tu vida, quizás sea la oportunidad perfecta para darle la bienvenida a un nuevo ser humano”.

Géminis

“Para esta semana, pondrás en marcha nuevamente esos proyectos que por diversas razones los habías dejado abandonados. Si estabas pasando por un momento complejo, tranquilo, todo tiende a mejorar”.

Cáncer

“Todo aquello que te has tomado en serio y, por lo que has trabajado arduamente, te dejará grandes logros y recompensas para tu vida (…) Si deseas generar cambios, es el momento adecuado, no lo pienses más”.

Leo

“Estás viviendo una situación de cerrar ciclos. Decirles adiós a esas relaciones tóxicas será lo mejor para ti (…) Los episodios complejos que estabas viviendo están ad portas de marcharse, así que prepárate para recibir lo positivo”.

Virgo

“Estás viviendo un momento de transición, de lo bueno a lo malo. Esta es una semana en la que recibirás noticias importantes, así que no te apresures en tus decisiones”.

Libra

“Para los representados por el signo de la balanza, esta semana tiende a ser muy positiva. Si ustedes piensan en positivo, todo se dará de la misma forma… así que pide y el universo te lo dará”.

Escorpio

“Para esta semana, tienes la carta de la muerte, la cual representa cambios y nuevas oportunidades. Quizás te verás un poco incómodo por estas, pero te ayudarán a obtener aprendizajes”.

Sagitario

“Vienes de vivir un momento importante financieramente. Para esta semana, prepárate para asumir nuevos cambios profesionales y personales. En los temas del amor, deberás tomar grandes e importantes decisiones”.

Capricornio

“La queja no te lleva a nada. Tienes que empezar a entender que las cosas pasan por algo, que es el destino y la vida quien toma las decisiones a consideración de tu bienestar”.

Acuario

“Para esta semana, comenzarás a tomar decisiones muy importantes en tu vida. Deberás estar listo para decirle adiós a todo eso que por años habías estado postergando”.

Piscis

“Definitivamente, el sol te dará la luz que necesitas para salir de la adversidad por la que estás pasando (…) Prepárate para recibir cosas nuevas y muy positivas”