Foto: Yeison Jiménez ya es papá. Nació su primer hijo varón. ¡Qué belleza!

Hace unos meses, Yeison Jiménez sorprendió confirmando que se convertiría en padre nuevamente. Su esposa Sonia Restrepo se encontraba en la dulce espera de su primer varón.

El artista se mostró muy emocionado y a través de sus redes sociales no ocultó su felicidad. De hecho, fue el pasado 23 de mayo que supo que sería un niño y confirmó su nombre. “Se viene el amor de mi vida número 3. La gloria es de Dios en tus manos pongo mi príncipe SANTIAGO JIMÉNEZ RESTREPO”, escribió.

Nació el hijo de Yeison Jiménez

Anoche, el intérprete de Aventurera sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar una foto en su cuenta de Instagram donde tiene 4,6 millones de usuarios, confirmando el nacimiento de su hijo.

En la imagen, se observa al pequeño de espalda: “sorpresa. Tengo un pollonejo. Nació hace varios días, pero me dediqué a disfrutarlos, no a publicarlo”, escribió el artista.

En una entrevista, el cantante de Manzanares, Caldas, reveló que, aunque el bebé no estaba en planes, llegó como una bendición para sus vidas. “Este que viene en camino, se nos coló, no lo teníamos planeado. Tengo la edad y de pronto la experiencia para recibirlo con los brazos abiertos y darle mucho amor”, dijo en entrevista con la revista 15 minutos.

Sin embargo, dentro de los sueños del artista, siempre estuvo tener hijos y conformar una familia. “Siempre quise tener una familia e hijos, de hecho, mi primer hija, ‘Thalianita’ fue planeada y nosotros lo elegimos, quería ser padre a los 26 años. En mi casa soy el pilar de mi familia, de algunos de mis tíos, soy el papá que no tuve. Siempre quise ser diferente a lo que viví cuando estaba pequeño. Las niñas crecen en un hogar donde no hay golpes ni peleas, es un lugar muy tranquilo”, dijo para el mencionado medio de comunicación.

“Levanté 7 hijos que no son míos: Yeison Jiménez

En varias oportunidades, el cantante, quien recientemente hizo una colaboración con su amigo y colega Yeison Jiménez, ha hablado de su historia de vida y lo difícil que fue salir adelante, pese a la precaria situación económica de su familia.

En una entrevista con La Kalle reveló que, debido al abandono de su padre cuando él era un niño, tuvo que asumir la responsabilidad de sus hermanos, a quienes, ha ayudado no solo económicamente. “Yo no iba a cargar con odio dentro de mi corazón cuando yo soy una persona de amor. Yo levanté a 7 hijos que no son míos”, aseguró Jiménez.