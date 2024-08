Yeison Jiménez dio nuevo reporte sobre la salud de su hijo ¿Ya salió de UCI?

El pasado domingo, Yeison Jiménez compartió un preocupante anuncio en el cual informó que Santiago, su bebé de dos meses, fue internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá.

“Estoy un poquito aburrido, muchachos. Les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI y en cuidado intermedios. No he subido absolutamente nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro (...) Ha sido una mier*a todo esto ¡Me duele todo, parce! Pensar que mi bebé está allá y yo debo seguir cumpliendo con mis obligaciones”, explicó horas antes de su concierto en Anserma, Caldas.

El cantante Yeison Jiménez confesó estar preocupado por la delicada situación de salud de su hijo:"Es una mierd@" pic.twitter.com/tYmVE8Vfta — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) August 19, 2024

¿Cómo sigue el hijo de Yeison Jiménez?

A través de un nuevo pronunciamiento, que publicó en su cuenta de Instagram, entregó a su numerosa comunidad de seguidores un nuevo reporte sobre la salud de su bebé.

Seguir leyendo: Adria Marina, jurado de ‘MasterChef’, dio mala noticia sus admiradores ¿Tiene novio e hijos?

De acuerdo con lo expuesto por Yeison Jiménez, su hijo permanece hospitalizado y bajo atención médica. Sin embargo, el pequeño ya salió de UCI y se encuentra estable.

“Bebito va muy bien ¡Gloria a Jesús! Y gracias también a todos por los bonitos mensajes”, agregó el músico de 33 años, quien llegó este miércoles a Bogotá, donde se reencontró con su hijo, con quien compartió una fotografía desde la clínica.

Esta fue la imagen que compartió Yeison Jiménez en redes sociales sobre el estado de salud de su hijo. Fotografía por: Instagram Yeison Jiménez

¿Qué tiene el hijo de Yeison Jiménez?

Según informó el propio cantante, su recién nacido padece de bronquiolitis, enfermedad que se produce por la hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones.

La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria común en bebés y niños pequeños que, generalmente, es causada por una infección viral, siendo el virus sincicial respiratorio (VSR) el más frecuente. Los síntomas incluyen tos, sibilancias y dificultad para respirar, y aunque la mayoría de los casos se resuelven sin tratamiento, algunos pueden requerir hospitalización, como fue el caso del hijo de Yeison Jiménez.

Puedes ver también: Exconcursante de ‘La casa de los famosos’ consuela a Carla Giraldo tras la supuesta ruptura con su esposo

Aunque todavía se desconoce el tratamiento al que está sometido el pequeño Santiago Jiménez, la situación llamó la atención entre los seguidores de su padre y también puso de relieve la importancia de la atención médica oportuna y especializada para esta enfermedad.