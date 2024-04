Yeferson Cossio habría sido víctima de un intento de atentado: así quedó su camioneta

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores con mayor cantidad de seguidores del país, habría sido víctima de un atentado en la tarde de este domingo, según mostró en un video por medio de redes sociales.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

A través de las historias de Instagram, el antioqueño compartió con sus seguidores el estado en que quedaron las ventanas de su vehículo, tras recibir lo que parecen ser varios impactos de bala.

Yeferson Cossio, conocido por sus bromas y retos en redes sociales, así como por su colección de carros deportivos, salió ileso del acto delictivo gracias a que su vehículo estaba blindado.

A pesar de que el influenciador no reveló detalles específicos sobre lo que parece ser un fallido atentado, sí expresó su miedo ante la situación vivida:

“Lo único que voy a decir es que todavía tengo las bolas en el cuello”.

Reacciones al intento de atentado a Yeferson Cossio

El incidente dividió opiniones entre la comunidad internauta, ya que algunos quedaron bastante preocupados, mientras que otros se mostraron incrédulos y sugirieron que podría tratarse de una estrategia para ganar vistas. Sin embargo, la falta de confirmación oficial sobre los detalles del suceso deja muchas preguntas sin respuesta.

“Siempre que lo veo tiene un montón de escoltas detrás, no entiendo cómo pasó”, “uno a los influenciadores ya les cree nada”, “siento mucho que alguien como él, que acaba de regalar un apartamento a quien no tiene, salga a recibir esta respuesta tan hostil” y “le va a tocar irse a vivir al extranjero para andar tranquilo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

“Me iban a matar”: Yeferson Cossio y uno de los peores días de su vida

El influenciador Yeferson Cossio conversó hace poco con Vea y expuso varios temas que, según dijo, nunca había tocado en público. Entre todas estas experiencias, recordó el día en que estuvo a punto de perder la vida, pero por una inesperada razón logró conservarla.

“Los niños robábamos y yo era quien cuadraba todo para hacerlo en supermercados por ahí para comer. Yo mantenía con malas amistades y vicios que no debía, y al ver todo ese tipo de cosas yo sabía que esas acciones iban a tener unas reacciones, pero no yo estaba dispuesto a enfrentarlas (...) Para muchos yo era lo peor de mi barrio y las mamás no dejaban que sus hijos se juntaran conmigo, el único que se hacía pegar por estar conmigo era Anderson Torres”, explicó el joven de 29 años.

“Yo le robé una pólvora a los duros del barrio y a las semanas, cuando la estaba vendiendo, me pillaron. El tipo se llamaba Jhonathan y me cogió, me llevó a un callejón, me hizo arrodillarme y me puso un revolver en la cabeza; él me decía que le diera un beso en los zapatos y que le pidiera perdón. Yo, desde el fondo de mi corazón, quería pedirle perdón a esa persona, pero estaba pasmado como nunca en mi vida (...) Luego me dijo que me la perdonaba por mis papás, pues ellos nunca se metían con nadie”, agregó en su charla con Vea.