La actriz Yamile Humar ingresó al quirófano: “fue un gusto conocerlos”

Yamile Humar, hermana del fallecido actor y director Alí Humar, es una reconocida actriz y escritora de cine, teatro y televisión. Inició su carrera artística hace 64 años cuando interpretó a Gabriela en el largometraje Chambú.

En la década de 1970, Humar apareció en varias series de televisión colombianas, destacándose en El alférez real, El caballero de Rauzán y Recordarás mi nombre. Durante los años 1980, actuó en la miniserie Rasputín, la telenovela Pero sigo siendo el rey y la miniserie Los ejecutivos.

¿Qué le pasó a Yamile Humar?

Ayer, la hermana del reconocido actor y director Alí Humar y madre de la modelo y presentadora Catalina Aristizábal, preocupó a sus seguidores al publicar un video mostrando su preparación para entrar al quirófano.

En el clip, que cuenta con más de 10 mil likes y con su característico humor, la actriz pidió oraciones para salir victoriosa del procedimiento quirúrgico. “Por favor una rezadita y bueno, si no nos volvemos a ver pues fue un gusto conocerlos”.

Asimismo, reveló que el motivo de la cirugía fue porque “llegó la hora de mi recorte ✂️ de colon, me va a quedar divino”. Aunque no reveló mayores detalles, sus amigos, familiares y seguidores le dejaron múltiples mensajes deseándole una pronta recuperación.

“Estás en mis oraciones”, “hasta en tus momentos menos gratos, eres absolutamente fantástica”, “esa hermosa señora merece años de vida y salud, porque transmite solo cosas lindas”, “Dios te bendiga, proteja y guíe a los médicos en tu procedimiento. Bendiciones”, “que Dios te acompañe. Un abrazo”, “ánimo que el colon va a quedar de 15″, comentaron algunos seguidores.

Horas después, la actriz colombiana publicó un nuevo video donde aparece acostada en una cama hospitalaria mientras se maquilla, demostrando que, afortunadamente, salió muy bien de la cirugía. “No importa la ocasión, siempre con clase pase lo que pase”, escribió.

A Yamile Humar le negaron la renovación de la licencia de conducir por su edad

Hace unos meses, la actriz publicó un video expresando su tristeza porque no podía volver a manera su automóvil, debido a que le negaron la renovación de la licencia por su avanzada edad.

“Este es el final de mi matrimonio entre mi carrito y yo había pasado la pandemia, dieron la orden de que se podía sacar el carro y yo feliz de sacar el carro. Se me ocurrió mirar la licencia de manejar y estaba vencida por qué porque tenía cochinos, 82 añitos apenas... Tuve la obligación prácticamente de que el carrito tenía que separarse de mí, pero tenía que quedar en mi familia. Cuando lo fui a sacar del garaje, no quiso prender entonces yo me puse a llorar y él también y lloramos los dos un largo rato”, dijo.