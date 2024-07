William Levy querría volver con Elizabeth Gutiérrez. Sería la 7ma. reconciliación

La historia de amor y desamor entre el actor cubano William Levy y la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez siempre toma giros inesperados, dejando sorprendidos a sus seguidores y con tema para los cibernautas que califican de tóxica esta relación.

La pareja de actores, que se conoció hace más de 20 años en ‘Protagonistas de novela’, que realizó Telemundo, estuvo por dos décadas junta y conformó una familia con dos hijos, Alexander, hoy de 18 años, y Kailey, de 14.

A lo largo de este tiempo, se separaron durante seis veces y se reconciliaron igual número de ocasiones y siempre se habló de infidelidades por parte del actor cubano, que ahora está en España, grabando una nueva serie.

Ruptura, arrepentimiento y posible regreso entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La ruptura definitiva, hasta ese momento se dio el 9 de abril cuando Elizabeth confirmó que no había nada que hacer y tomaban caminos separados. Luego se filtraron versiones, imágenes y audios que dejaron al descubierto que la separación tuvo incidentes con la presencia de la policía local del condado de Broward, Florida, agresiones verbales y eventos nada amables. Es decir, el rompimiento no fue en los mejores términos. Al conocerse estos momentos y las declaraciones de Elizabeth, William, protagonista de Café con aroma de mujer, no ahondó en la situación ni dio entrevistas al respecto, pero dejó claro que no perdonaría a la madre de sus hijos.

Un regreso parecía imposible. No obstante, la semana anterior, y tres meses después de la oficialización de la ruptura, Elizabeth publicó en sus historias un mensaje donde se retractó de muchos incidentes y declaraciones que incluso ella misma dio y salió en defensa del cubano, mencionando que siempre lo iba a amar. Esto derivó en rumores de un posible regreso de la pareja, además de señalamientos de los ciudadanos digitales que no entienden cómo ella puede regresar con quien le fue infiel y maltrató verbalmente.

Ahora según el periodista Luis Borrego sería William quien, desde España, está queriendo regresar con Elizabeth. Aunque esto es hasta ahora solo una especulación. Otras versiones mencionan que Levy habría obligado a su expareja a publicar el mensaje en el que se retracta para volverle a ayudar económicamente.

Hasta el momento, ni Gutiérrez ni Levy han dicho si en efecto están dándose una nueva oportunidad, sería la séptima en su relación, o si por el contrario, siguen sus vidas separadamente.

También hay que decir que hay medios que aseguran que él vive un nuevo romance con una española que es madre soltera y que Elizabeth es quien desearía que volvieran a ser una familia.

