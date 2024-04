William Levy y Elizabeth Gutiérrez: antes de romper hubo amenazas. Él sacó un arma

Cuando Elizabeth Gutiérrez reveló públicamente que se separaba de William Levy, el actor cubano, estelar de la versión ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Sortilegio’, después de 20 años de relación y dos hijos, no imaginó que días después comenzarían a filtrarse audios, videos y versiones de los detalles que llevaron a la ruptura.

Hasta hace tres días se pensaba que había sido la infidelidad constante de él, pero ya se sabe que no fue solo eso.

El plato fuerte de las noticias del entretenimiento entre los medios hispanos de Estados Unidos y México han sido las cuatro veces que, de la casa de William Levy, ubicada en un sector exclusivo del condado de Broward, en el Sur de Florida, llamaron a la policía. Los medios ya consiguieron tanto audios como reportes escritos de las ocasiones en que las autoridades fueron requeridas.

Elizabeth Gutiérrez reportó que William Levy tomaba mucho y necesita ayuda

La primera de las llamadas ocurrió el 28 de octubre del 2023. Ese día la policía llegó al domicilio alertada por una disputa doméstica verbal. William y Elizabeth, según el reporte, estaban bebiendo con amigos y cuando llegaron a casa discutieron porque ella le recriminó que bebía demasiado. Él no admite esto y ella le indicó a la policía que cuando él se alcoholiza la trata mal, con palabras groseras y su intención es que él tenga ayuda profesional. En el informe, él asegura que no es cierto y como no hay síntoma o señal de violencia física solo queda el reporte.

William Levy puso un arma en la cintura de Elizabeth

La segunda llamada es la más grave de todas y la que habría desencadenado la ruptura de la pareja. Elizabeth llamó a las autoridades, ya que, según el reporte, ella y su hija, de 14 años, estaban durmiendo en el sofá de la sala de la casa, cuando William Levy entró gritando y bastante alcoholizando. La trató con malas palabras y la acusó de tener un hombre en casa. Luego buscó un arma y se la puso a la actriz en la cintura mientras revisó el inmueble. Al no hallar a nadie se molestó más y echó a Elizabeth del lugar.

Ella le indicó a la policía que cuando él toma alucina y cree que ella le es infiel, además sospecha que consume drogas, más exactamente cocaína. Por su parte, él aseguró que estaba tomando en casa de unos amigos y vio que había un hombre en su casa y por ello, condujo y quiso encontrarlo. La policía revisó toda la casa y no halló a algún intruso. “¿Sigues aquí? eres una maldita p%&%”, dijo ella que le gritó su marido y por ello, ella corrió a protegerse entre los arbustos fuera de la casa, junto a su hija.

Hubo un tercer incidente cuando el primero de marzo William llamó a la policía comentando que no sabía dónde estaba su hija, que se había marchado de casa con su mamá días atrás. Llevaba varias semanas sin noticias de ella y se preocupó aún más cuando la joven le dijo que ya no vivirían en la casa de la amiga de la mamá que las albergaba, sino que se iban a otro lugar y le colgó.

¿Hija de William Levy lo descubrió con otra mujer?

EL cuarto llamado fue justamente el siguiente día, el 2 de marzo, cuando al parecer la hija de William y Elizabeth fue por ropa a casa de su padre y creyó que había una mujer en la habitación con su padre. Ella habría querido entrar al cuarto y él no la dejó para lo que alcanzó a usar la fuerza, aunque aclaró que no fue en contra de ella o de sus primas que estaban junto a la menor.

Con la información filtrada es claro que la unión de la mexicana y el cubano estaba lejos de ser una perfecta como a veces se creía en los distintos reportajes, una donde ella le perdonaba sus deslices y regresaban más enamorados a darse una nueva oportunidad. Fueron seis veces que la pareja rompió a lo largo de dos décadas, pero en esta ocasión no parece haber en el panorama la séptima oportunidad.

