Violeta Bergonzi, del canal RCN, hospitalizada por delicado problema de salud

Preocupados están los seguidores de Violeta Bergonzi, tras conocer que la presentadora ingresó de urgencias, en la tarde del miércoles, por unos problemas de salud que padece desde que tuvo a Alicia, su primera hija.

Violeta Bergonzi tiene dos hijos: Alicia, quien tiene dos años; y Hernando, nacido en enero de 2024. Fotografía por: Archivo

¿Qué le pasó a Violeta Bergonzi?

De acuerdo con lo expuesto por la conductora de Buen Día Colombia, matutino del canal RCN, está hospitalizada por nuevos problemas con su glándula tiroides.

“La tiroides se me descontroló, se salió de control. Moraleja: pilas con la tiroides; a mí me empezó a sacar la mano con el embarazo, pero después les contaré todo. Hay que estar muy pendientes de la tiroides porque cuando saque la mano la factura es... todo mal (...) A pesar de que estaba en controles y todo eso, por un cambio de medicación... boom”, expresó Violeta Bergonzi a través de unas historias de Instagram que grabó desde la habitación de la clínica donde está internada.

La presentadora de Buen Día Colombia confesó que, a pesar de los problemas de salud que padece actualmente, lo más difícil de estar hospitalizada ha sido la falta que le hacen Alicia y Hernando, sus hijos.

“Me hacen mucha falta mis hijos, eso ha sido lo más duro. Mi esposo viene y me visita un rato y todo bien, pero ustedes no saben lo duro que me da estar sin esos niños ¡Qué vaina tan densa! Eso sí, continúo con la lactancia, esa no lo suspendo. Gracias a Dios los medicamentos que me están dando no me impiden seguir lactando”, concluyó la también figura de redes sociales, quien hace poco resultó llorando ante una desesperante situación que vivió en una concurrida calle de Bogotá.

La enfermedad que padece Violeta Bergonzi

Esta no es la primera vez que la mujer de 36 años habla sobre sus problemas con la tiroides. En agosto de 2023, por ejemplo, envió un contundente mensaje a todos aquellos que criticaron su apariencia tras haber dado a luz por primera vez.

“He recibido muchos mensajes acerca de mi peso posparto y quiero que sepan, por si no lo saben, que joden mucho a las mujeres que acaban de parir y que están en el proceso de volver a la normalidad. Dicen ‘¡quedaste como una vaca!’ o ‘¡tú bebé te dejó chupada!’, mientras podemos estar pasando por una descompensación o problema de tiroides”, comentó en aquella ocasión.

“Muchas veces podemos ser bastante imprudentes porque hay personas que pueden subir y bajar de peso por condiciones de salud, y no se trata de que coma mucho o poco. Al decir que están muy flacos o muy gordos pueden estar afectando la condición y situación de esa persona, entonces la invitación es a ser más prudentes”, agregó Violeta Bergonzi.