Victoria Ruffo y Omar Fayad se separan tras 22 años de matrimonio

Victoria Ruffo ha sido por décadas una de las actrices más reputadas en cuanto a novelas se refiere. En Colombia alcanzó la fama cuando en la década de los 90 se emitió la novela La Fiera, donde compartió set con Guillermo Capetillo. La actriz mexicana hoy de 61 años también estuvo en nuestro país hace 16 años grabando Victoria, una adaptación de Señora Isabel que realizaron Telemundo y RTI Televisión. En esa oportunidad su compañero de escena fue Mauricio Ochmann.

Ruffo también ha estado encabezando repartos de exitosas novelas como Corona de lágrimas, Triunfo del amor, El nombre del amor, Abrázame muy fuerte, entre otras.

Su vida privada también ha llamado la atención por décadas. Con el actor, director y productor Eugenio Derbez tuvo a su hijo mayor José Eduardo. Con Derbez, Victoria ha tenido una relación distante. Hace 22 años la actriz se casó con el político mexicano Omar Fayad, con él tuvo sus otros dos hijos. Fayad fue hasta el 2022 gobernador de Hidalgo y Victoria como su esposa, fue primera dama de ese estado mexicano.

Victoria Ruffo no ha dado declaraciones sobre su supuesta separación Fotografía por: Gett

Hasta esta semana conformaban un estable matrimonio, no obstante, comenzó a circular información sobre una inminente ruptura. Aunque ni Ruffo ni Fayad han declarado que es así, el periodista mexicano Alex Kaffie aseguró en su canal de Youtube que la pareja está en los trámites legales de separación.

“Así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el ‘sí acepto’ en 2001 vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México”, comentó el comunicador.

¿Qué dijo Victoria Ruffo de su supuesto divorcio?

Ruffo y Fayad se casaron en el 2001 en una boda que fue seguida por millones de seguidores de la actriz. El evento religioso y posterior celebración tuvo luminarias invitadas como Carmen Salinas, Ernesto Alonso y Fernando Colunga.

Volviendo a la eventual ruptura, según el periodista Alex, no habrá mayor conflicto porque los hijos de la pareja ya son grandes y será cuestión de que ellos mismos decidan con quién desean convivir.

De otro lado, trascendió el periodista Gustavo Adolfo Infante contactó a la actriz para que confirmara o desmintiera la información, sin embargo, ella no lo hizo y en cambio respondió extrañamente. Aseguró no saber quién era el comunicador que dio la noticia en youtube y cuando él indagó más ella dijo que no podía hablar porque estaba con el abogado y siguió con risas.

