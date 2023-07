Valeria Duque rompió el silencio por polémica con Rauw Alejandro: “es falso”

Luego de haberse hecho oficial la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, un rumor surgió en redes sociales tomó fuerza en los últimos días acusando a la modelo paisa Valeria Duque de, supuestamente, haberse entrometido en la relación de los cantantes.

Te puede interesar: Jessica Cediel es tildada de ‘loca’ por incómodo video para sus seguidores

Rosalía y Rauw Alejandro. Fotografía por: Instagram

Valeria Duque se refirió a supuesta infidelidad de Rauw Alejandro hacia Rosalía

En medio del escándalo y debido a todo el auge mediático que ha tenido, el puertorriqueño apareció ayer aclarando que aunque sí terminó con Rosalía, no fue por una tercera persona como se ha dicho.

Hasta hace unas horas, la modelo paisa se había mantenido al margen de la situación; sin embargo, reapareció en su cuenta de Instagram, donde desactivó la opción de los comentarios, y por medio de sus historias puso un extenso mensaje aclarando los hechos, negando de manera rotunda que haya tenido una relación con el intérprete de Beso.

Más noticias de Rauw Alejandro Rauw Alejandro y Rosalía habrían terminado por una exparticipante del ‘Desafío’ Después de tres años, Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su relación. Al parecer, habría sido por una modelo paisa, exparticipante del ‘Desafío’. Te contamos quién es. Leer aquí: Rauw Alejandro y Rosalía habrían terminado por una exparticipante del ‘Desafío’ Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía: “existen miles de problemas” Luego de los rumores de una supuesta infidelidad, Rauw Alejandro confirmó que sí terminó con Rosalía hace unos meses. ¿La engañó con Valeria Duque? Esto dijo. Leer aquí: Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía: “existen miles de problemas”

“Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”, se lee.

La paisa afirmó que esa información salió producto de la imaginación de alguien y que el alcance que ha tomado la ha afectado emocionalmente, pues son señalamientos sin fundamento: “estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas... sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Valeria Duque negó vínculos amorosos con Rauw Alejandro

En el mismo mensaje, dijo que toda esa información ha dañado su reputación e imagen. Por eso, invitó a sus seguidores a tener más prudencia a la hora de hablar de las personas, sin tener conocimiento pleno de las situaciones: “las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco también a todas las que sí hablan con mucha más CONSCIENCIA. Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas. Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas”.