Tras denuncia de robo. Viajero no identificado devolvió maleta de Amanda Miguel

A pocas horas de hacer una fuerte denuncia en sus redes sociales la cantante Amanda Miguel recuperó el equipaje que aseguró le había sido robado en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, a poco kilómetros de Medellín.

La cantante argentina indicó que en 45 años de carrera nunca había sufrido una pérdida de maleta y que allí estaba contenido todo lo que necesitaba para su show. Según lo que trascendió, la artista debió ir a comprar de urgencia nuevos atuendos para su show, en el marco de la feria de las Flores, que ofreció en la Plaza La Macarena

La maleta de Amanda Miguel fue devuelta por viajero no identificado

Ahora ha sido el Comandante de Policía de Antioquia, coronel, Carlos Andrés Martínez, quien aclaró que el equipaje no fue hurtado y que todo se trató de una confusión surgida de los procedimientos propios del terminal aéreo.

“Ha sido encontrada la maleta de Amanda Miguel, todo obedeció a una demora de la artista en migración, retiraron la maleta y un pasajero la tomó por equivocación”, explicó el oficial sobre los hechos que cuando fueron dados a conocer, causaron repudio.

“Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, dijo en la Plaza La Macarena, Amanda Miguel refiriéndose a lo acontecido cuando aún no se sabía que se trataba de un malentendido. Al parecer una persona, también viajero, se presentó al Servicio de Atención al Usuario y devolvió el equipaje. “Entregó la maleta y salió del terminal sin dar declaraciones”, explicaron.

El equipaje fue puesto a disposición de Aeroméxico, la aerolínea por la que viajaba la cantante y que la condujo a Alajuela, en Costa Rica, donde ya se presentó la intérprete de Él me mintió.

De momento, las autoridades estarían revisando las cámaras para tener seguridad sobre los hechos que fueron denunciados por la artista.

