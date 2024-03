Shakira confiesa que se despide para siempre de Piqué. “Necesito sacar esto”

Sobre la relación de Shakira y Piqué, que terminó el 2 de junio del 2022 se ha dicho de todo. Si la colombiana y el exjugador español se convirtieron en una pareja de oro cuando se juntaron en plano Waka waka, cuando se separaron llegaron a ser el fetiche por excelencia de millones de seguidores, y por supuestos de medios, alrededor del mundo que han contado con fascinación cada detalle de sus vidas.

Las canciones de la barranquillera, que dejaron al descubierto la traición que sufrió, su dolor, la tercera en discordia, la suegra que padeció. Todas corroboraron que las letras de Shakira hablan de ella y de nadie más. Los temas se convirtieron en una especie de catarsis donde la intérprete de Session 53 y TQG elaboró cada etapa del duelo por la ruptura con el padre de sus hijos. Y como todo duelo, evoluciona hasta llegar a una aceptación, al famoso ‘dejar ir’ para recuperar el equilibrio.

Shakira se libera de Piqué a pesar de su disquera

Después de ser aplaudida por millones por decirle en su cara, a través de canciones, todas sus verdades a Piqué, aunque hay que decir que algunos opinaban que ya rayaba en la toxicidad y que era prudente soltar al exjugador del Barcelona, Shakira, al parecer, pone punto final al mencionado duelo y se despide de Piqué.

Te podría interesar: Shakira está muy cerca de Antonio de la Rúa, su ex. ¿Reconciliación la vista?

Lo hace como mejor lo sabe hacer: con una canción. Así lo dejó claro en vísperas de su lanzamiento de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ en una entrevista con New York Times.

“Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’. Es la última canción que plano escribir sobre ya sabes quién y que no debería tener nombre: Voldemort”, dijo la colombiana explicando cómo se dio el proceso del tema con el que deja atrás lo vivido en estos más de dos años.

Esto lo corroboró en sus redes sociales cuando escribió: “A buen entendedor…” y sí, sus seguidores entienden claramente que así estaría concluyendo el capítulo más doloroso de la vida de la colombiana.

En entrevista con Apple Music 1, la intérprete de Ojos así de 47 años, reiteró que el tema es el definitivo. Allí reveló que se titula Última y fue escrita cuando “el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo”.

En esta oportunidad comparó el proceso no con un tumor sino como algo que debía escupir:”Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto”, dijo.

También podría interesarte: Shakira tiene un nuevo amor y no teme revelarlo. A Piqué le molestaría bastante

Luego contó que hubo algunos obstáculos y oposición de parte de su disquera Sony cuando quiso incluir el tema, porque el álbum que prácticamente estaba listo podría retrasarse en su salida debido a la nueva inclusión. Para ella fue incómodo lidiar con este obstáculo, pero seguramente sentía que debía hacerlo por compromiso consigo misma.

¿Qué dice la canción con la que Shakira despide a Piqué?

Al parecer, Shakira grabó y mezcló la canción, lo que supuso para ella “un gran alivio”, y, cuando la interpretó ante los directivos de la compañía, provocó “una reacción sorprendente” en los ejecutivos, publicó el medio.

“Cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar. Nunca había visto llorar a un hombre en mi estudio. He visto llorar a muchas mujeres en mi estudio, pero a ningún hombre. Uh, pero es un gran blandengue”, contó la artista.

“Se nos perdió el amor a mitad de camino / cómo es que te cansaste de algo tan genuino / no trates de convencerme, te lo pido / que ya está decidido, nos queda lo aprendido” es una de las estrofas de la canción que libera a la colombiana de Piqué, pero seguramente también de sus propios demonios.

Sería entonces este 22 de marzo cuando salga el álbum, que tiene 16 composiciones, cuando le diga para siempre adiós al que ha sido el gran amor de su vida. Es claro que esa despedida la hizo Gerard hace ya bastante tiempo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento