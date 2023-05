Sebastián Yatra sufrió un accidente: “me lesioné bastante”. ¿Qué le pasó?

Sebastián Yatra es un cantante y compositor colombiano que no solo ha triunfado en Colombia, sino también en varios lugares alrededor del mundo. El artista antioqueño ha sido considerado uno de los favoritos del pop y el género urbano. A lo largo de su carrera ha sido merecedor de importantes premios como HEAT Lastin Music Awards, Premios Juventud, MTV Europe Awards y Grammy Latino.

Sebastián Yatra en los Premios Platino 2023. Fotografía por: Getty Images

Aunque desde niño siempre quiso ser cantante, también estuvo tentado a ser futbolista. Cuando tenía 11 años fue capitán de la selección de fútbol de su escuela, visualizándose como un futbolista profesional; sin embargo, su amor por la música fue mucho más fuerte. “Antes de comenzar a cantar pensé que podía ser futbolista, pero poco a poco me fui dando cuenta que no iba a ser capaz, que la música es lo mío. He tenido diferentes momentos donde me he ido encontrando y descubriendo, porque uno va como agregándole capas a las cosas, he ido mejorando en la guitarra y en mis presentaciones, he seguido evolucionando. Ya tengo una noción más clara de lo que estoy haciendo, ya no improviso tanto”, dijo hace un tiempo en una entrevista con El Comercio.

¿Qué le pasó a Sebastián Yatra?

El pasado miércoles 10 de mayo, el artista publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene casi 30 millones de seguidores contando que, mientras jugaba un partido de fútbol, sufrió un fuerte accidente.

De acuerdo con lo que dijo, luego de un tiempo sin practicar ese deporte, volvió a hacerlo muy emocionado, lejos de imaginarse que las cosas no iban a salir como esperaba pues terminó sufriendo una lesión. “¡Fuck! Todo iba bien y estaba emocionado de poder volver a jugar, pero le pegué muy duro cuando me iba cayendo, entonces tuve un tirón (distensión muscular) y aquí ando con hielo”, dijo inicialmente.

Unas horas después, el cantante reveló que no se trató de una lesión cualquiera pues tuvo que asistir al hospital para que un médico evaluara la gravedad de lo que le había ocurrido. “Les cuento que me lesioné bastante, pero sabré más al respecto en unas horas, cuando me despierte. Por ahora debo irme a dormir y esperar las nuevas indicaciones que el doctor me va a dar mañana”.

Algunos de sus seguidores le han dejado mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Por ahora, el artista no ha vuelto a aparecer en sus historias para contar cómo sigue de su lesión. “Siempre trabajas mucho, es justo que te centres en recuperarte”, “no importa cuánto debamos esperar, tus verdaderos fans seguiremos de pie” y “espero que no haya sido nada grave”.