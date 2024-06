Se filtran planes de Piqué y Clara Chía. “A Shakira le va doler”

Gerard Piqué y Clara Chía conforman la dupla más controvertida del entretenimiento en el mundo. Fue exactamente hace dos años, el 4 junio del 2022 cuando el exfutbolista y la colombiana Shakira anunciaron que su relación sentimental llegaba a su final y se mantendrían en términos cordiales en beneficio de sus hijos Milan y Sasha. Desde entonces, la prensa se dedicó a investigar la causa del rompimiento de la barranquillera y el español y llegó a un nombre que se hizo mundialmente famoso: la expracticante de la empresa Kosmos: Clara Chía.

En principio, la pareja se mostró discreta y no se dejaba ver junta, incluso tenían encuentros nocturnos o en lugares alejados. Poco a poco se fueron relajando y ya es habitual captarlos en aeropuertos, restaurantes o eventos sociales. La primera vez que salieron al público fue justamente en un concierto.

Con el paso de los meses, Piqué y Clara Chía han enfrentado todo tipo de rumores. Infidelidad de parte de él, traición del lado de ella, especulaciones sobre ruptura, posible embarazo e incluso que los padres de Clara detestan a Piqué y no tienen ninguna cercanía con él. Esto último parece ser cierto, pues no hay registro de ellos junto a su yerno.

También se ha hablado de un posible matrimonio que Clara Chía ha dilatado porque sus padres no comulgan con esta idea en vista de que Piqué es separado y tiene fama de mujeriego.

Ahora se ha filtrado en la prensa española y corroborado en una entrevista que ofreció un periodista conocedor de la pareja que hay planes serios entre Piqué y la expasante. A Shakira estos planes, de realizarse, le dolerían bastante.

Gerard Piqué quiere casarse con Clara Chía

“Gerard Piqué quiere, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira”, reveló el periodista español Roberto Antolín durante el programa “Mitre Live”.

Antolín ahondó más en la situación destacando que el exfutbolista está dispuesto a ir al altar con su novia y ese fue un paso que no se animó a dar con Shakira, de hecho, no le pidió matrimonio. La colombiana en sus entrevistas aseguraba que ella no quería boda porque le gustaba ser “la novia eterna”. “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, dijo el comunicador.

“Que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido… Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella”, puntualizó. Recordemos que Shakira siempre quiso ser madre de una niña junto a Piqué y se especuló que fue él quien no se animó, pero por lo que ha trascendido con Chía estaría más que animado.

