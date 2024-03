Acordeonero de Silvestre Dangond, señalado de difundir videos íntimos de su expareja

Rubén Lanao, acordeonero del cantante Silvestre Dangond, fue noticia en febrero pasado debido a un video íntimo que grabó en compañía de su antigua pareja y que se filtró en redes sociales.

Sin embargo, el nombre del músico volvió a sonar en horas recientes a través de varios medios informativos. En esta ocasión, por cuenta de los señalamientos que hizo su exnovia, quien lo responsabilizó de hacer públicas estas imágenes.

Él es Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond. Fotografía por: Instagram Rubén Lanao

Las acusaciones en contra del acordeonero de Silvestre Dangond

En charla con la revista Semana, la expareja de Rubén Lanao (a quien llamaron Paula por seguridad) aseguró que el hombre, con quien sostuvo una relación amorosa durante cuatro años, captó las imágenes en el tiempo que estuvieron juntos y mantenían relaciones íntimas.

“Esta es una de esas situaciones en las que uno piensa que jamás va a estar envuelto. Mi vida dio un giro de 180 grados en cuestión de horas... de minutos. Las personas han perdido sensibilidad con lo que comparten y comentan, no se dan cuenta que hay seres humanos detrás de las pantallas”, aseguró la víctima al inicio de su relato.

“Es triste ver como mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien a quien en algún momento amé. Duré cuatro años con una persona que no respetó mi privacidad”, agregó la expareja del acordeonero de Silvestre Dangond, quien se encuentra de gira por Australia.

¿Por qué Rubén Lanao publicó los videos con su ex?

De acuerdo con lo que Paula expuso a Semana, el acordeonero la amenazó con publicar los videos íntimos. Semanas más tarde y a modo de venganza, según ella, el hombre expuso las imágenes en redes sociales y páginas web.

“Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes, en los que no he podido, prácticamente, ni siquiera salir de mi casa por miedo”, concluyó la víctima.

El mencionado medio informó que un fallo de tutela ya le ordenó a Rubén Lanao parar la difusión de los videos íntimos, borrar las imágenes en menos de 48 horas y que todos los videos sean bajados de plataformas digitales. En caso de negarse, podría ser interpelado con una acción penal que conlleva penas de entre 1 a 5 años de prisión o una multa de 13 a 1500 salarios mínimos mensuales vigentes.

De igual manera, a Silvestre Dangond le piden que tome cartas en el asunto y reconsidere la presencia del acordeonero en su agrupación musical.