Reconocido actor de 24 años es hallado muerto con su novia. ¿Suicidio o asesinato?

El actor Daniel Duffield, quien protagonizó ‘999: On The Front Line’, y su novia Lauren Evans, cantante principiante, fueron hallados muertos en su residencia, según comunicaron las autoridades británicas.

Aunque el hallazgo fue el pasado martes 25 de junio, según el diario The Independent, solo hasta ahora trascendió a la prensa. Fue la policía del poblado de Hedmesford, perteneciente al condado de Staffordshira, la que halló los cuerpos de la pareja la que llegó luego de recibir el llamado de unos amigos que reportaron que no se movían ni daban signos de vida en casa.

Aunque por los mensajes que algunos de sus familiares y cercanos han dejado en redes sociales, lamentando la situación se podría concluir que tanto Daniel, como su novia, enfrentaban problemas de salud mental, que podría conducir a un suicidio doble, la policía está adelantando investigaciones para descartar un doble homicidio. Sin embargo, aún no hay información sobre capturas o sospechosos.

Fue hacia el mediodía que el servicio de emergencias llegó al domicilio, luego de la policía, y los declaró oficialmente muertos.

Suicidio: posible causa de la muerte de actor inglés y su novia

La superintendente detective Nicki Addison, del Departamento de Investigaciones Principales, se pronunció sobre lo ocurrido. “Mis pensamientos están con las familias en este momento. Sé que la noticia ha conmocionado comprensiblemente a la comunidad local”, dijo, de acuerdo con Daily Mail. Ella aseguró que están laborando “muchas horas” para descubrir “a fondo lo sucedido”, así como apoyar a los seres queridos de los difuntos.

Después de que la muerte trascendiera a los medios la hermana de Daniel, Chelsea Louise, emitió un mensaje en su cuenta de Facebook, retomado por Mirror. “Estoy tan angustiada, te has ido, nunca llegaré a aceptar que ya no estás aquí. Eras un alma tan brillante, siempre ayudando a otras personas, haciéndolos sonreír”, escribió. Luego complementó: “Reías salvando vidas, pero desafortunadamente no pudiste ayudarte a ti mismo. Te apreciaré por siempre y a nosotros creciendo juntos. Siempre estarás en mi corazón, eras el mejor hermano que podría haber pedido”, añadió.

Por su parte, su amiga Jasmin Steed, escribió en redes sociales: “Sé que estabas pasando por un momento difícil, pero siempre parecía que lo tenías bajo control”. Luego indicó: “Parecías feliz, aunque no lo estabas. Y sigo repitiendo los últimos meses preguntándome si podría haber hecho más… ‘Dan’, salvaste tantas vidas como paramédico y como amigo, lamento mucho que no hayamos podido salvar la tuya”, mencionó.

Becky Simcox, primo de Duffield, también dejó al descubierto los problemas de su pariente fallecido: “Mi primo ha perdido su batalla contra la salud mental hoy. No merecías nada de esto. Eras el muchacho más bondadoso y trabajador. Te amo y te extrañaré para siempre”.

Daniel tenía 24 años y aunque actualmente no estaba grabando ninguna serie, si estaba muy activo acudiendo a eventos y galas de entretenimiento, generalmente su novia lo acompañaba.

