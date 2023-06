Rafael Ricardo: de qué murió, edad, y más del actor y acordeonero de Otto Serge

En horas de la noche del pasado miércoles 21 de junio, familiares de Rafael Ricardo Barrios confirmaron la muerte del icónico músico y actor. En diálogo con El Heraldo, Rafael Ricardo Junior, hijo del compositor, dijo: “Me llamaron por teléfono y me dijeron que falleció. A mi papá le habían quitado la sedación para ver si reaccionaba, pero no lo logró, me da mucha tristeza, pero ha muerto mi papá, ese hombre que entregó toda su vida al vallenato”.

Lamentamos el fallecimiento del reconocido compositor, cantante y acordeonero, Rafael Guillermo Ricardo Barrios.

Enviamos condolencias a familiares, amigos y seguidores. Paz en su tumba. pic.twitter.com/LjPiiGSog1 — Festival Vallenato (@FESVALLENATO) June 22, 2023

¿De qué murió Rafael Ricardo Barrios?

El 18 de junio el cantautor había sido internado en la clínica Gestión Salud de Cartagena, luego de que, al parecer, sufriera una isquemia cerebral. Algunos medios locales habían informado que Rafael Ricardo se encontraba en UCI hasta que, lamentablemente, en horas de la noche del pasado miércoles 21 de junio, falleció, representando una gran pérdida para el mundo vallenato. “Le realizaron una resonancia magnética, para confirmar las sospechas que tenía el médico internista que este accidente cerebrovascular se debe a una isquemia”, afirmó el hijo del artista en el mencionado medio de comunicación.

En redes sociales, amigos y colegas del juglar vallenato han lamentado su pérdida. El también acordeonero Alfredo Gutiérrez escribió: “no existen palabras para describir lo mucho que lamento tu pérdida, un gran artista por siempre”.

¿Quién era y cuántos años tenía Rafael Ricardo?

Su nombre completo era Rafael Guillermo Ricardo Barrios. Nació en San Juan Nepomuceno el 24 de diciembre de 1949. Tenía 73 años para el momento de su muerte.

Nació en el seno de una familia humilde y antes de dedicarse a la música, su verdadera pasión, el juglar vallenato fue monaguillo y constantemente se le veía en misa, pues en su casa eran muy católicos.

A los 12 años comenzó a tocar el acordeón y cuando ocupó el primer puesto en primero de bachillerato, sus padres le dieron como regalo ese instrumento.

Su carrera comenzó tocando en Los Caporales del Magdalena con Alfredo Gutiérrez y luego con Adolfo Pacheco. Aunque por su sangre corría música, el artista también comenzó su carrera de Ingeniería Civil, pero solo hizo el primer semestre porque el amor al acordeón fue más fuerte.

Además de su faceta musical, el acordeonero también se destacó en el mundo de la televisión como actor. Hizo parte de producciones como Chepe fortuna, Oye bonita y Rafael Orozco, donde interpretó al ‘Compae Chipuco’.

Otto Serge y Rafael Ricardo: una brillante dupla musical

A lo largo de su carrera musical, conoció a Otto Serge, con quien logró popularizar sus canciones y éxitos más grandes como:

Mi sentimiento

Tú verás

Luna

Arbolito viejo

Muchachas patillaleras

Esposa mía

Lejanía

El mochuelo

Tú

Pueblerina

Mi dije de amor

Es inútil

Bendita duda y el controvertido tema Señora, una de las más emblemáticas canciones del género vallenato. La brillante fórmula entre esos dos artistas vallenatos nació en 1979.