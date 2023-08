Rafael Nadal entrena a Sebastián Yatra para el US Open

El mundo del deporte y la música se vuelven a unir de nuevo esta vez por un sensacional junte entre dos de las estrellas más seguidas de ambos universos. Se trata de la dupla conformada por Rafael Nadal y Sebastian Yatra, quienes sorpresivamente se le midieron a entrenar juntos con el objetivo de ayudar al cantante colombiano en pro de su inminente participación en el US Open, importante campeonato de Estados Unidos y último torneo de Grand Slam de la temporada.

SEBASTIÁN YATRA ‘IMPLORÓ' AYUDA DE RAFA NADAL

Por medio de un video publicado en sus redes sociales Sebastián Yatra mostró como a través de una informal llamada telefónica casi implora la ayuda de Rafael Nadal en pro de una próxima participación del colombiano en el torneo más importante de tenis de Norteamérica, el US Open. “Tengo un problema, parce me llamaron para jugar en el US Open un partido de exhibición con Alcaraz que van a estar jugando y no tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer”, inicia el cantante mientras Nadal, como un gran amigo le responde y lo invita a Mallorca, España, donde el tenista, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y el mejor en pistas de tierra batida o polvo de ladrillo, tiene su propia escuela Rafa Nadal Academy, un museo y su Sport Centre.

ASÍ LE FUE A YATRA ENTRENANDO CON NADAL

Tras la llegada de Yatra a la academia de tenis de Nadal en Mallorca, el español lo asesora desde la vestimenta, “la pinta esta hay que mejorarla”, le dice. Una vez listos se disponen a entrenar. Rafael le enseña las reglas del juego en la cancha, los movimientos propios del tenis y tras reconocer el particular estilo de Sebastián, le dice: “Vete con esto (…) serás el mejor”, dándole un espaldarazo al colombiano para el gran día que será el próximo 25 de agosto.

Sebastián Yatra y Rafael Nadal Fotografía por: instagram

¿QUÉ HARÁ SEBASTIÁN YATRA EN EL US OPEN?

Sebastian Yatra participará el miércoles 23 de agosto en un partido inaugural de exhibición del US Open para la caridad, allí jugará con Carlos Alcaraz y otras estrellas del mundo. Luego, el colombiano encabezará el concierto Sounds of the Open 2023 el viernes 25 de agosto en el US Open Fan Week que se celebrará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. Con estas actividades dará inició el último torneo de Grand Slam de la temporada 2023, programado del 28 de agosto al 9 de septiembre. Yatra marca otro hito en su carrera al lograr cumplir un sueño, no solo cantando, también jugando en otro importante evento deportivo.

