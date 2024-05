¿Quién es el novio de Wendy Guevara? La razón por la que no quiere tener pareja

Antes de ingresar a ‘La Casa de los famosos’ versión Colombia donde aseguró solo quiere divertirse y dar mucho de qué hablar, Wendy Guevara se sinceró sobre su vida sentimental. La joven comenzó confesándole a Revista Vea que nunca en su vida ha tenido romance con una mujer, ni siquiera cuando no había empezado su proceso de transición. “Nunca tuve mujer novia, jamás. Hetero, no, la papaya ni en fruta jaja, ni me llamó la atención”.

Quisimos saber si por la presión social que pudo vivir cuando era adolescente no cedió y reveló que no fue así, no obstante , si admitió que se ha dado besos con amigas suyas. “A pesar de que mi papá era muy machista, yo nunca jamás (he salido con mujeres). Si he besado mujeres en la fiesta, en el antro para sentirme como las americanas rubias, pero jamás tuve mujer y ni quiero”.

La poderosa razón por la que Wendy no tiene, ni quiere, novio

Sobre su situación actual sentimental se mostró muy segura de que no quiere tener nada con ningún hombre. “No pero ni quiero. He salido con varios amigos, pero de esos amigos de manita sudada con derechitos y ya, pero ahora estoy en mi mejor momento del trabajo. Me ha ido muy bien y creo que ahora no puedo preocuparme por otra persona, lo mejor es preocuparme por mi familia, mis amigos y yo”.

Y sobre el lenguaje o los términos que prefiere que los demás usen para referirse a ella, Wendy se mostró bastante tranquila con el tema y recordó incluso que cuando va por su barrio de crianza la llaman bajo su nombre de pila, que es Luis. “Siempre me hablan como Wendy, pero por mi casa toda la gente me dice Luis. Y yo volteo y yo saludo, pero ha habido gente de la misma comunidad gay que quieren que yo piense igual que ellas y que yo hable en cámara lo que digan ellas. Yo creo es que estamos peleando por el respeto. A mí no me duele o siento feo que me digan Luis o Wendy”, para la influencer mexicana lo más importante más allá del término es que se haga con respeto. “ha habido gente que se molesta porque en cámara me dicen a mí amigo, peor a mi no me afecta”, puntualizó.

Finalmente quisimos saber cuál considera cree que es la clave o la mejor estrategia para ganar ‘La Casa de los famosos’ considerando que ella fue la victoriosa en la versión mexicana y no titubeó al respecto: “Hay que ser trasparente”.

