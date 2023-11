¿Qué le pasó verdaderamente a Kiko, del Chavo del 8? Carlos Villagrán aclaró todo

El Chavo del 8 es uno de los programas más populares de América Latina. La producción mexicana, creada y protagonizada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, logró romper esquemas, de hecho, para el año 1973, la comedia era transmitida en casi todos los países de la región.

Datos oficiales señalan que la creación de Chespirito, como se le conocía a Gómez Bolaños, llegó a ser traducida a 50 idiomas y alcanzó a tener 60 puntos de rating en México, algo nunca antes visto. La historia del niño huérfano que vivía en un barril al interior de una vecindad fue transmitida, por primera vez el 20 de junio de 1971. Desde entonces, y gracias a icónicos personajes de la serie como don Ramón, doña Clotilde, Ñoño, la Chilindrina y Kiko, entre otros, sigue siendo una de las entregas audiovisuales más recordadas por los televidentes.

Recientemente, medios de comunicación hicieron pública una información que preocupó a los fanáticos de Carlos Villagrán, el actor que le dio vida a Kiko, el hijo de Doña Florinda (Florinda Meza), quien estaba enamorada del profesor Jirafales (Rubén Aguirre), y tenía una gran rivalidad con Don Ramón (Ramón Valdés), padre de la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves).

¿Qué le pasó a Kiko, de ‘El Chavo del 8′?

Según la prensa, el mexicano habría sido sometido a una cirugía de próstata porque, al parecer, tenía cáncer. A través de sus redes sociales, el artista de 79 habló sobre su estado real. “Queridos amigos. Estoy bien. No hagan caso, por favor, a los medios amarillistas. Yo me encuentro con salud. Estoy trabajando en Anaheim (ciudad de California), Disneyland. Gracias a Dios, ya todo pasó (...) No se preocupen ni se asusten, eso pasó hace tiempo y nunca lo anuncié”, reveló.

A esta publicación se sumó a las declaraciones que entregó en una entrevista para el programa peruano América Hoy. Allí mencionó: “Estoy perfectamente, feliz de la vida, yo me propuse ser feliz en la vida. Lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve. Me hicieron unas radiaciones de lo más bajito, no me trajeron ninguna consecuencia, incluso hoy estoy debutando en California, donde está Disneylandia”.