¿Qué le pasó a Yaneth Waldman?: “tengo un par de fracturas”

Hace unas semanas Yaneth Waldman, recordada no solo por presentar varios magazines como Muy buenos días, Profesión Hogar, El desayuno, entre otros, sino también por su faceta de actriz en El man es Germán, Nadie me quita lo bailao, Casa de reinas, etc, reveló que fue víctima de estafa.

Te puede interesar: La actriz que sería la “nueva Carla Giraldo” de ‘MasterChef Celebrity 2023′

“Resulta que mi carro estaba sin Soat, entramos a la página oficial y en ella había un ícono de ‘clic’ para conseguir el seguro, pero parece que esas páginas las logran ‘hackear’”, comenzó diciendo. Enseguida, aseguró que fue estafada con 600.000, pese a que estaba dentro de la página oficial. “Entramos a pagar y todo estaba bien, y recalco que fue en la página oficial, pero era una estafa. Tengan mucho cuidado porque están hackeando hasta las páginas oficiales”, aseguró.

Más noticias de famosos Actriz colombiana está embarazada por segunda vez a los 47 años. ¿Quién es? La actriz de ‘Amor en custodia’, de RCN, sorprendió con la noticia: “cuando crees que te llegó la menopausia, pero te llegó una bendición”, dijo. Leer aquí: Actriz colombiana está embarazada por segunda vez a los 47 años. ¿Quién es? Diego Guauque salió de su cirugía y ya no tiene cáncer: “derrotamos el sarcoma” Después de 10 horas de cirugía, a Diego Guauque lograron extraerle el sarcoma abdominal que tenía. El periodista de ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, está libre de cáncer. Leer aquí: Diego Guauque salió de su cirugía y ya no tiene cáncer: “derrotamos el sarcoma”

Yaneth Waldman sufrió un accidente que le afectó su rostro

En las últimas horas, la actriz preocupó a sus seguidores al mostrar una foto de su rostro lleno de edemas. “El proceso es lento pero va bien. Tengo un par de fracturas del lado izquierdo, moretones y edemas normales. El cirujano plástico cosió el cartílago, mucosas y el hueco ese. Estoy bien y voy a estar mejor. Gracias por los mensajes”, escribió en su cuenta de Instagram donde tiene 1,5 millones de seguidores.

La presentadora Yaneth Waldman apareció con su cara llena morados y la nariz vendada. Fotografía por: Instagram

Allí, también publicó un video en sus historias explicando qué fue lo que le ocurrió exactamente. “Estoy regia, perfecta, sin dolores. Tuve un accidente de trabajo. Estoy yendo al doctor, al otorrino, para que me diga el procedimiento a seguir. Aclaro que no me hice ningún rejuvenecimiento facial, estas son heridas de guerra, estoy morada, inflamada, pero estoy regia”, dijo mientras se dirigía en un carro.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Yaneth Waldman?

La presentadora explicó que todo ocurrió cuando le cayó un tubo en su cara. Fue tan fuerte el golpe que le ocasionó algunas fracturas. “Un accidente en la última función. Tengo un par de fracturas en la nariz por el golpe que me dio el tubo, me cocieron porque me alcanzó a romper el cartílago y el huevo era completo. Hay que esperar a que se desinflame y tomaremos la decisión”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Afortunadamente, no pasó a mayores y por ahora, Waldman se recupera satisfactoriamente. Sus seguidores le han enviando mensajes deseándole una pronta recuperación. “Gracias a Dios no le pasó nada grave, Yaneth, bendiciones”, “toda una guerrera Yaneth”, “pues se ve que fue un tremendo golpe, porque para tener tantos moretones en el rostro”, “pronta recuperación”, “qué susto, que te recuperen pronto”.