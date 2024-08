Primo de Mauricio Leal asegura: “Jhonier no actuó solo” y revela sus sospechosos

Liderman Muñoz Hernández, hijo de una de las hermanas de Marleny Hernández y primo de Mauricio Leal y Jhonier Leal concedió una entrevista, la primera que da un miembro de la familia del famoso peluquero asesinado, e hizo varias revelaciones sobre el impactante caso, ocurrido el 21 de noviembre del 2021, que volvió a tomar relevancia hace pocos días con la filtración de un video.

En dicho material se ve a Mauricio asegurando que lastimó a su madre y a él mismo, pero es evidente que está siendo grabado por otra persona, que lo presiona a decir esto. Se cree que puede ser su hermano Jhonier, quien purga una pena de 55 años y tres meses por el doble crimen.

Liderman, quien era muy cercano a Mauricio y a Jhonier no solo en calidad de primo, sino como peluquero que estuvo vinculado laboralmente al local del fallecido estilista, rompió el silencio porque creyó necesario que la opinión pública supiera lo que piensa la familia, sus sospechas y se refirió a incidentes y conversaciones que han tenido y que no han salido a la luz.

Primo de Mauricio Leal habló de los planes en Colombia y Estados Unidos

Las declaraciones fueron dadas a Focus Noticias. Allí, después de hablar de los inicios de Mauricio en Cartago, Valle, y en Cali, donde él también trabajó de la mano de su primo, mencionó que el llamado ‘niño genio de la peluquería’ tenía muchos planes no solo en Bogotá, sino que estaba próximo a abrir su local en Chía.

De hecho, Liderman había dejado de trabajar en el salón de Mauricio, ubicado al lado de El Retiro en Bogotá, porque iría a la sucursal de Chía. En la entrevista, mostró un video tomado meses antes de las muertes de Leal y su madre, cuando visitaron el avance de la obra de la sede en el municipio cundinamarqués. También se refirió a los planes de Mauricio de abrir sucursales en Miami, todo esto para reiterar que de ninguna manera pudo ser suicidio, pues Mauricio amaba la vida y era entusiasta.

También puedes leer: Aseguran que mamá de Mauricio Leal no murió en la habitación “fue un crimen de odio”

“Dije ‘eso no lo pudo haber hecho Mauro’”, primo de Mauricio Leal

Volviendo al caso como tal, fue enfático en decir que desde el mismo momento de los hallazgos de los cuerpos, él sospechó de Jhonier por la frialdad que mostró cuando llegó a la casa y vio la terrible escena del crimen. De inmediato, Liderman descartó suicidio.

“Cuando entro y veo la escena tan fuerte… de una pensé esto no pudieron haber hecho ellos, fue demasiado sangriento...ver a mi tía como estaba, le alcancé a ver sangre, a Mauricio que tenía sus manos con un cuchillo clavado en su estómago, dije: ‘no lo pudo haber hecho Mauro”.

Ese día Jhonier se mostró frío y distante cuando Liderman quiso abrazarlo ante la tragedia y lo alejó. En el cementerio, la familia también comentó la actitud de Jhonier, pero en ese momento no había sido capturado.

“Estoy seguro de que hubo o dos personas haciendo eso”, primo de Mauricio Leal

En opinión de Liderman y de la familia, Jhonier no actuó solo. “Yo conozco muy bien a Jhonier y creo que así hoy por hoy sea un psicópata, creo que él solo no hubiera sido capaz de haber hecho eso y creo que Mauricio no se hubiera dejado tan fácil...estoy más que seguro que hubo una o dos personas haciendo eso…”

Podría interesarte: Publican video completo de Mauricio Leal moribundo. Estaría cumpliendo órdenes. “¿Qué hago?”

Cuando el entrevistador, el periodista Florencio Sánchez, le pregunta a Liderman ¿Qué sospecha usted? , Liderman responde: “No estoy hablando que es culpable sino que tenía conocimiento… sospechamos, él no lo pudo haber hecho solo, sino de alguien más...alguien le ayudó a limpiar, alguien le ayudó a cargar el cuerpo de mi tía a la habitación de Mauricio”.

Aunque no menciona que crea que otras personas hayan asesinado a su primo y a su tía, tiene varias sospechas o personas que con sus actitudes le generan dudas a él y al resto de la familia, según Liderman. Es el caso de Jair, el conductor de los Leal, que fue testigo estrella de la Fiscalía y Esteban, el hijo de Carlos Andrés, medio hermano, preso en Cali por un delito sexual.

“Sin el tema de buscar un culpable ciertas reacciones me dejaron un poco pensativo… cuando entro y miro esa escena me agacho para mirar y de un momento a otro, se acurruca Esteban Andrés, el hijo de Carlos Andrés, y él comienza como a temblar, a sollozar y le temblaban sus brazos; en ese momento Jair comienza a decirle como algo en el oído, eso me causó como algo raro, sospechoso… de decir por qué están haciendo eso...no entendí por qué lo hacían”, mencionó el entrevistado citando hechos del día en que hallaron los cuerpos.

Jhonier, Jair y Esteban y una sospechosa maleta de dinero

En otro momento de la entrevista, Muñoz Hernández reveló que alguien le contó a la familia que había sorprendido unos 15 días después de las muertes de su primo y su tía, a Jhonier con Esteban y Jair en la oficina del primero con una maleta de dinero.

Liderman también se refirió a Luz Helena, exesposa de Jhonier, quien le debía un millón de pesos que le cobró insistentemente y reveló a Focus Noticias que curiosamente ese día de las muertes, 22 de noviembre del 2021, ella, que le había dicho sus dificultades para reunir el dinero, le consignó y saldó su deuda con él. eso fue en la mañana antes de que la noticia se supiera.

Otra de las revelaciones que hizo Liderman fue que Marleny dejó de visitar a su hijo Carlos Andrés, preso en Cali, un año atrás de las muertes porque de alguna manera sintió miedo. El mismo Mauricio le contó a Liderman, que Carlos Andrés le enviaba fotos golpeado y le decía al peluquero que necesitaba plata porque en la cárcel lo extorsionaban, “no sé si él se pegaba o se hacía pegar”, dijo Liderman, quien también contó que Marleny recibía audios de su hijo en prisión, donde le hablaba con rabia, mal de Mauricio que no hacía nada por sacarlo de la cárcel.

En otro momento, Liderman cuenta que Carlos Andrés lo contactó, mucho antes de las muertes, queriendo saber si era cierto que Mauricio tenía una casa de más de mil millones, una camioneta y un apartamento. Todo eso también le genera dudas a Liderman, quien reafirma en que cree que hubo más personas involucradas en los hechos del 21 de noviembre del 2021 en la casa de su primo, el famoso estilista: “no actuó solo”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento