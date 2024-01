Presentadoras de Noticias Caracol son víctimas de acoso por este hombre ¿Quién es?

Una pesadilla viven varias presentadoras de Noticias Caracol por cuenta del acoso del que son víctimas por parte del mismo hombre. Se trata de Alfredo Navas Alvis, un exmilitar que, a pesar de estar plenamente identificado y de haber sido expuesto ante las autoridades, continúa con el asedio.

Él es Alfredo Navas, el exmilitar que acosa a periodistas en Noticias Caracol. Estuvo 20 años en el Ejército y llegó al grado de sargento viceprimero Fotografía por: Captura de pantalla Noticias Caracol

Ellas son las presentadoras de Noticias Caracol que denunciaron el acoso

Alejandra Murgas es una de las integrantes del equipo informativo que ha sufrido este tipo de violencia por un hombre que, según contó al informativo donde trabaja, no tiene idea de dónde salió.

Todo comenzó en agosto del 2023, cuando la comunicadora empezó a recibir obsequios en la puerta del canal. En un principio los aceptó, pensando que se trataba de un fanático que admiraba su labor profesional. Sin embargo, con el tiempo empezaron a llegar cartas, ramos de flores y otros regalos que prefirió rechazar.

Aunque Alejandra Murgas pensó que todo acabaría allí, ese fue tan solo el principio de una pesadilla que todavía no termina, pues el sujeto optó por esperarla a la salida de las instalaciones de Caracol Televisión. Este comportamiento se ha repetido durante los últimos meses casi a diario, incluso durante las madrugadas, según ha quedado en evidencia por las grabaciones de seguridad del lugar.

“Este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que yo tengo que cambiar mi rutina. Ya no puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar. Viajé a un cubrimiento que tenía en Barranquilla de eliminatorias y allá llegó a uno de los puntos de transmisión a la Plaza de la Paz. Por supuesto hubo un altercado porque trató de seguirme hasta el vehículo donde yo me movilizaba”, expresó con evidente preocupación la presentadora de Noticias Caracol.

La reconocida periodista tomó cartas en el asunto y denunció a Alfredo Navas por acoso sexual y constreñimiento, pero su caso fue archivado a las 24 horas de presentada la querella. Luego se reactivó el proceso por constreñimiento, pero el fiscal del caso no se presentó a la audiencia.

“No he visto, desde el punto de vista de las autoridades, un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos en el que se sienten expuestas. Hasta el sol de hoy tenemos a este señor afuera del canal tratando de tener información, muchas veces he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia acudiendo a un sinnúmero de excusas”, añadió Alejandra Murgas.

Otras presentadoras de Noticias Caracol son acosadas por el mismo hombre

Además de Murgas, la presentadora Lucía Fernanda Yánez y la reportera Katrina Melguizovski afirmaron a Noticias Caracol que también son víctimas de Alfredo Navas.

“Este hombre estaba sentado al lado mío, prácticamente recostado encima de mí, con sus piernas pegadas a las mías. Me bajé en una estación de Transmilenio, él se bajó también, ahí cuando sentí que me estaba siguiendo. Creo que esto es importante visibilizarlo porque las mujeres tenemos derecho a andar y caminar, ya sea que estemos arregladas o no, y no recibir opiniones que no hemos pedido como acoso en la calle”, advirtió Melguizovski.

Por ahora, las periodistas de Noticias Caracol esperan a que las autoridades las liberen del asedio por el que sienten que sus vidas corren peligro.