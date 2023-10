Premios Billboard 2023: Karol G y Manuel Turizo los primeros ganadores

Los Premios Billboard a la Música Latina 2023, en su versión número 30, se celebran esta noche en el Wastco Center, en Coral Gables, Florida. En la noche que se festeja a la música que une a los latinos, los artistas colombianos han protagonizado momentos emocionantes.

Karol G recibió el premio Top Latin Álbum del Año, por 'Mañana será bonito'. Fotografía por: Getty Images

Karol G: “¡ganaste mami!”

Karol G no podía creerlo, hasta que desde el escenario le gritaron que era la ganadora. “¡Karol, ganaste mami!”. La paisa, vestida de Dolce & Gabanna, con su mejor sonrisa, se dirigió al escenario y bailando subió al escenario. La paisa, que obtuvo el premio en la categoría Top Latin Álbum del Año, por Mañana será bonito, pronunció un emotivo discurso. “Estoy listísima para que hagamos un show y cantemos todas las canciones con este público hoy. Wow, estoy súper feliz, muy emocionada con los premios hoy, si los recibo me emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen premios son igual o más legendarios. Este es especial, porque premia mi álbum, la música preparé para ustedes, que ustedes disfrutan, qué chimba, los amo mucho, a todos gracias los productores, a los compositores a mi equipo que hacen parte de este trabajo tan especial y no se les olvide que mañana será ¡bonito!”.

Manuel Turizo dedicó al premio al público

El segundo colombiano que subió al escenario fue Manuel Turizo. El monteriano ganó en la categoría Global 200 Canción Latina del Año, con su tema La bachata. El artista de 23 años, se dirigió a los asistentes y al público de nuestro país. “Feliz noche pa´todo el mundo y a mi gente que nos está viendo desde Colombia también por ahí, por las cámaras, feliz noche. Mi gente, yo solo me quiero subir a darle las gracias a ustedes porque ustedes son los que escuchan la música se la disfrutan, la hacen grande, hacen que nosotros quizás algunas veces tengamos canciones inolvidables , gracias de verdad”.

La gala avanzó, y después de la presentación de Bad Bunny, llegó la categoría Canción del Año latin Airplay, en la que competían Bizarrap & Shakira con Bzrp Music Sesions, Vol. 53, Manuel Turizo, con La bachata, Shakira & Ozuna y su tema Monotonía , Yandel & Feid con Yandel 150 y Karol G & Shakira con TQG. El público estalló en aplausos cuando los presentadores pronunciaron el nombre del cantautor costeño, quien subió emocionado a recibir su galardón, el segundo de la noche.

