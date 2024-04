Piter Albeiro será papá. Reveló el género y nombre del bebé. ¿Niño o niña?

Por estos días, Alejandro Leiva, como es su nombre de pila, fue tendencia por una polémica que protagonizó con una usuaria en X, anteriormente conocida como Twitter, luego que ella lo acusara de tener lujos de manera ilegal.

Te puede interesar: Piter Albeiro aclaró de dónde viene su dinero: “nunca he tenido nada que esconder”

Piter Albeiro. Fotografía por: INSTAGRAM

El humorista habló con Vea y aclaró de dónde vienen sus ingresos, asegurando que, desde siempre, ha trabajado honradamente por salir adelante. De igual manera, aclaró que puso el caso estaba en manos de su abogado para que se haga justicia por injuria y calumnia en su contra.

Piter Albeiro y su novia Isabel Brazón esperan su primer hijo

Hace unas semanas, el humorista Piter Albeiro se comprometió con Isabel Brazón, su pareja desde hace más de dos años. El exintegrante de Sábados Felices la sorprendió con una romántica propuesta en el Space Needle de Seattle, en Washington.

Hace unos minutos, el programa Buen día Colombia reveló que Piter Albeiro se convertirá nuevamente en papá. Su prometida Isabel Brazón tiene cinco meses y medio de embarazo. “Me encanta ser papá, yo nací para eso, soy un tipo que disfruta ser papá y ya mi muchacho está cumpliendo casi 15 años y ya él todo lo sabe, no quiere que le diga nada”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Piter Albeiro será padre de un niño

En Vea buscamos a Piter y en exclusiva reveló el sexo y el nombre de su segundo hijo. “Gracias a Dios, estamos muy felices. Será un niño y se llamará Camilo. Mi otro hijo ya está grande, este bebé será la compañía para nosotros cuando Alejo se vaya a la universidad”.

Asimismo, nos reveló la fecha de su matrimonio: “me caso el 9 de noviembre con el favor de Dios. Quiero que venga mi familia, la familia de ella, me gusta ese mes. Creo que con la bendición de Dios las cosas salen mejor, que vengan hijos también porque ya mi muchacho tiene 15 años y se va para universidad. Me siento en la obligación no solo tener hijos, sino de demostrarle que soy un buen papá. Hemos hecho una bonita familia, en mi casa la adoran”.

¿Cuántos hijos tiene Piter Albeiro?

Fruto de su amor con su primera esposa, Carolina Rojas, Piter Albeiro es padre de Alejandro, quien ya es todo un adolescente, pues tiene 14 años. En sus redes sociales, el también empresario no duda en presumir a su heredero expresando el gran amor que siente por él. “No sé por qué el tiempo pasa tan rápido si apenas ayer era un bebé, pero verlo convertirse en un ser tan extraordinario me hace sentir orgulloso. Dios te cuide siempre hijito, eres la razon de mi vida, Te amo @alejandroleiva.rojas 😊 y acá estoy siempre para apoyarte en todo”, escribió en una oportunidad.