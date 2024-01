Piqué y Clara Chía no serán padres y pospusieron su matrimonio. ¿Qué pasó?

Aunque Clara Chía y Gerard Piqué siguen ocupando los titulares de los medios del entretenimiento y en el mundo y a donde quiera que vayan los fotógrafos los siguen buscando nuevas imágenes de la pareja o procurando alguna declaración de uno u otro el 2023 no terminó del todo bien para el par de enamorados que tampoco comenzaron el 2024 con el mejor panorama.

Después de rumores de infidelidad por parte de él y de que trascendiera que la pareja no irá al altar, por lo menos en un corto plazo.

Ya había trascendido que la relación entre los padres de Clara Chía y Gerard no es la mejor, de hecho, se sabe que el exfutbolista no es bienvenido en la casa paterna de su novia y que la relación de la joven relacionista y sus progenitores se ha deteriorado desde que ella oficializó su romance cuando en junio del 2021 salió a la luz que la catalana era la tercera en la relación de Shakira y Piqué.

Clara Chía no se casará ni tendrá hijos por sus padres

Se ha sabido que por más esfuerzos que ha hecho Chía, sus padres, Lluis Chía y Marga Martí, se siguen oponiendo a que ella se establezca con Piqué. Por ello, cuando él viaja fuera del país ella prefiere pernoctar en casa de una amiga y no en la vivienda de sus padres.

Ahora ha surgido una nueva situación, trascendental sin duda para la pareja. Se sabía que Gerard querría ser padre nuevamente y dar un hermanito a Milan y Sasha, y que Clara sería la madre ideal, teniendo en cuenta que ya lleva casi dos años de relación con ella, no obstante, según los medios españoles la pareja, por iniciativa de Chía, habría decidido no encargar bebé, así como seguir de novios y no pasar al estado de casados. Las razones que han trascendido no son otras sino el continuo rechazo de los suegros de Piqué a esta relación.

Aunque el ex de Shakira y su novia pensaron en casarse, de hecho, asistieron juntos a la boda del hermano de él en junio pasado y allí habrían alcanzado a mostrar su intención de ir al altar, estos planes se han enfriado por la negativa de los Chía Martí.

¿Por qué los suegros de Piqué no lo quieren?

Dentro de los rumores que han saltado a los medios también se dice que Piqué es arrogante y soberbio y no muestra interés en caerles bien a sus suegros, abogados de profesión, y esto obviamente ha fracturado aún más la relación con ellos. Gerard, por ejemplo, no tiene entrada a su casa.

Para los suegros del ex de Shakira la diferencia de edad, que corresponde a 12 años, es un factor decisivo en su posición, así como la fama de mujeriego e infiel que ostenta Piqué. También ha influido el estrés que ha sufrido su hija como consecuencia de su mediática relación con el catalán.

Y aunque parezca muy moderna, Clara en realidad se apega a tradiciones y tiene claro que no irá al altar a menos que cuente con la venía de sus padres.

Esto solo quiere decir que si Piqué conquista a sus suegros habrá boda e hijos, de lo contrario ninguno de los dos planes podrá cristalizarse, por lo menos con Clara Chía.

