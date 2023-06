Fotos: Piqué y Clara Chía llegaron a la boda del excuñado de Shakira. Así se ven

Después de varias semanas de constantes noticias sobre la boda de Marc Piqué, hermano de Gerard Piqué, se conocieron las primeras imágenes del evento al que asistió el ex de Shakira con su novia Clara Chía. Milan y Sasha no estuvieron presentes pues tuvieron que regresar a Miami con la barranquillera, ya que en la custodia quedó definido que los niños no podían estar cerca de las parejas sentimentales de los dos.

Gerard Piqué y Clara Chía. Fotografía por: grosby group

Se casó Marc Piqué, hermano de Gerard Piqué

El hermano de Piqué, de 31 años, contrajo nupcias este viernes junto a María Valls, su novia de toda la vida. A la ceremonia que se llevó a cabo en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, asistieron Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, sus padres.

Críticas a Clara Chía por vestido que llevó al matrimonio de su cuñado

Piqué y Clara Chía fueron captados por las cámaras. El deportista lució un traje azul marino con camisa blanca y la joven de 24 años, amiga de la novia, lució un vestido largo color dorado y de tirantes, unas gafas oscuras y su pelo suelto.

En redes la han criticado, asegurando que ese vestido no era el ideal para un matrimonio: “se visitó para ir a la playa en vez de ir a una iglesia”, “Clara parece que va a la playa y no a una boda. Qué poca clase tiene esta chica”, “ella va a una boda o al mercado con ese vestido horroroso”, “qué mujer tan insípida”, “qué poco gusto tiene esta chica para vestirse”, “esa mujer no tiene gracia”, “el look de boda de esta chica me parece un horror”, “ojalá cuando sea la sra Piqué haya presupuesto para que la peinen y le quiten la chancla sudada”, “él va a la boda y él al mercado”, “simplona, insípida, ropa aburrida, una casio total”.

Fotos: Cortesía Revista Hola

¿Por qué Shakira y Piqué nunca se casaron?

Aunque Shakira y Piqué estuvieron juntos por una década, nunca estuvo en sus planes llegar al altar, ni siquiera después del nacimiento de sus dos hijos Milan y Sasha.

En una entrevista en el podcast Planet Weird, la intérprete de Acróstico explicó hace un tiempo la razón por la que nunca se casaron. “Quiero que él me vea como su chica, como aquella fruta prohibida. Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Ahora se habla de una boda entre el futbolista y su joven novia. “Ya se están iniciando, será en Barcelona o cerca, han empezado con algunos pasos...La llegada de Shakira revolucionó mucho, era una persona muy internacional… En cambio, con Clara Chía, la familia está encantada porque es alguien de casa, que habla catalán, que son muy parecidos, de una familia estupenda y que todo es más fácil”, mencionaron en El programa de Ana Rosa.