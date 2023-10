Piqué estuvo en México SIN Clara Chía y se rumora que hará una serie de televisión

Gerard Piqué andaba por Latinoamérica con relativa calma cuando estaba con Shakira, de hecho en unas declaraciones previas que concedió unas semanas antes de que se confirmara, en junio del 2022, que terminaba su relación con la cantante, habló de la tranquilidad y desconexión que sentía cuando viajaba al continente americano y con el disfrute del anonimato en lugares como Las Bahamas, donde la pareja, de entonces, poseía una mansión.

Esos días han quedado atrás pues Piqué no tiene tranquilidad en ningún aeropuerto, a pesar de llevar más de un año de romance con Clara Chía en todos los terminales le indagan y recuerdan que traicionó a Shakira y es algo que aún no le perdonan los seguidores de la colombiana.

Recientemente estuvo en México buscando alianzas y la expansión de la liga de fútbol que lidera, la Kings League, y luego del sonado incidente, donde una reportera mexicana le gritó que lo odian, al verlo distante con la prensa, surgieron rumores de otros asuntos que en tierras aztecas habría tratado el español.

Piqué estuvo en Televisa, la fábrica de las telenovelas

Según la revista TVNotas, el exdeportista fue avistado en las instalaciones de Televisa, la productora audiovisual en español más grande del mundo, también conocida como la fábrica más poderosa de telenovelas. Esto podía indicar, según el medio azteca, que Piqué pudiera estar negociando su intervención en algún formato tipo reality. Los más osados han incluso hablado de que pueda tener una participación especial en uno de los famosos melodramas mexicanos. Hasta el momento todo está en el plano de la especulación.

Según el programa No like, Piqué podría hacer parte del concurso Quién tiene la máscara, que ya incluso se desarrolló en Colombia el Canal RCN. “Cuando usted se entere, no lo va a poder creer, el nombre de una de las máscaras que tiene Televisa como sorpresa total, que ya grabó y que Chisme no like tuvo acceso. Es Piqué”, dijeron en el programa de entretenimiento en boca de Javier Ceriani. “Esta era la sorpresa que tenía Televisa hasta hoy”, reafirmó Javier.

Curiosamente Jenny García, la bailarina que acusó a Shakira de malos tratos y coreógrafa del programa Hoy, programa de Televisa, fue quien se cruzó a Piqué en uno de los pasillos de la empresa reafirmando que el creador de Kosmos en efecto, estuvo en el gigante de la televisión mexicana

“Lo vi, estaba en Televisa. Quería tomarme una foto con él, pero no me dejaron. Traía un séquito de seguidores y traía capucha. Andaba con el celular. Creo que viene un proyecto secreto y lo traían tapado”, comentó Jenny García.

