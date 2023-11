Ella es la famosa cantante mexicana por la que Piqué dejaría a Clara Chía

Desde que Mhoni Vidente anunció la semana anterior que los días de la relación de Gerard Piqué y Clara Chía estaban contados, pues así lo vio en la lectura de sus cartas, se ha hablado bastante del futuro de la pareja, que ha estado por meses en el ojo del huracán. No es la primera vez que se habla de los amoríos de Piqué con mujeres distintas a la novia oficial. Ya se sabe que mientras estuvo con Shakira, le habría sido infiel en varias ocasiones y que en algunas, la colombiana lo habría perdonado. También se ha comentado que a Chía posiblemente también le habría faltado. No obstante, todo se ha quedado en el terreno de la especulación, pues no se ha confirmado nada sobre este último aspecto.

En realidad, la supuesta futura ruptura también está de alguna manera en esta área, ya que todo obedece a una predicción de la famosa vidente Mhoni, de origen cubano, que también hay que decir, ha acertado en algunas ocasiones. De hecho, antes de saberse oficialmente que Shakira y Piqué rompieron, asunto que ocurrió a comienzos de junio del 2022, Mhoni Vidente ya había dicho que se vendría una separación entre ellos.

Danna Paola sería la famosa artista mexicana que enamoraría a Piqué

Han sido los dos viajes que Gerard ha realizado a México, en menos de un mes, los que han desencadenado las especulaciones. Mhoni, además de pronosticar que el barcelonés tendría éxito en América con su naciente liga de fútbol, dijo que además se enamoraría de una famosa artista mexicana, que estaría entre los 25 y los 28 años y que la mencionada es de cabello castaño. Con esta información, ya han publicado varios medios que saben cuál es la identidad de la famosa. Se trataría nada menos que de una exnovia del colombiano Sebastián Yatra, que no es otra que la cantante y actriz Danna Paola.

Danna Paola Fotografía por: Cortesía Redes Sociales

Varios medios digitales aztecas apuntan a que Piqué estaría impresionado con la belleza de la artista, de 28 años, y en breve, comenzaría a darse un romance. Curiosamente, también advierten que ella es de pelo un poco más oscuro, pero en el pasado lo tendría más claro. A Danna la hemos visto en producciones como La Familia Peluche, La rosa de Guadalupe y Plaza Sésamo, entre otras producciones

De momento, Piqué y Clara siguen emparejados y los medios y seguidores del exfutbolista, que ya firmó alianza de su Kings League América en tierras aztecas aguardan a que el barcelonés vuelva a pisar el país centroamericano y muestra interés en una hija de esta tierra.

