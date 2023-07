Piqué aconseja a Rosalía y a Rauw Alejandro qué hacer luego de su ruptura

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro se ha convertido en la noticia del mundo del entretenimiento. El anuncio, que la misma pareja hizo a comienzos de semana, tomó por sorpresa a sus admiradores ya que vivían, al parecer, una estable relación y se habían comprometido.

La pareja, que incluso compartió tarima y no ocultaba su amor en redes sociales y en eventos, puso fin a su relación sin entrar en mayores detalles. No obstante, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta infidelidad de él con una modelo antioqueña y exparticipante de El desafío, reality del canal Caracol, que la cantante española no habría pasado, por lo que se habría dado la separación.

Rauw Alejandro quiso poner fin a dicha versión con un comunicado donde aseguró que no había terceros causantes de la separación con su novia. Ella, en pocas palabras, se refirió a lo duro de este momento y también derramó lágrimas en una tarima europea, en pleno concierto.

Gerard Piqué, el ex de Shakira, también está muy enterado de la situación de su coterránea y opinó sobre lo que debe hacer la pareja, enviándoles incluso un consejo, con base en su experiencia.

¿Qué dijo Piqué a Rosalía y a Rauw Alejandro?

Fue en una de sus ya habituales charlas que tuvo con sus amigos en una de las emisiones del programa Kings League.

‘’Yo creo que es mejor que estas cosas... A mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y a partir de ahí dar opiniones, lo digo por experiencia propia’', explicó el exfutbolista en espontánea charla con sus compañeros, dentro de los que estaban DJ Mario e Ibai Llanos.

Luego Gerard se mantuvo en la que ha sido su constante desde que terminó con Shakira de no involucrar a otros. ‘’Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda”, dijo.

Llanos quien se mostró muy sorprendió con la noticia de la pareja también opinó. ‘’Lo más importante, que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices’'.

