Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero tiene cáncer de seno: “estoy tranquila”

Hace pocas horas, Paulina Ceballos, Carlos Calero y sus hijos Sofía y Carlos publicaron en sus redes sociales un video anunciando una sorpresiva noticia. La también mánager del presentador de Día a Día confirmó que tiene cáncer de seno.

A través del clip que ya cuenta con más de 12 mil likes en medio de una hora, Ceballos aseguró: “Hemos compartido con ustedes las buenas noticias y muchas cosas especiales. A esta comunidad que ha sido tan generosa con nosotros. Es importante contarles algo. Lo estamos manejando muy como familia, pero ya se llegó la hora de contarles y que sepan por lo que estamos atravesando que es algo muy normal, desde el momento que me lo dijeron me lo tomé con tranquilidad, humildad, con obediencia que me debo a lo que es la voluntad de Dios”, comenzó diciendo.

Esposa de Carlos Calero revela detalles del cáncer que sufre

En el video, Paulina confirmó que fue hace un mes cuando recibió la noticia, sin embargo, gracias a su fe en Dios pudieron recibir esta prueba con tranquilidad, confiando plenamente en que saldrá victoriosa:

“Ustedes saben que yo soy muy devota de la virgen que tengo la fe intacta y tengo un milagro al lado mío... Quiero contarles que hace un mes aproximadamente fui diagnosticada con cáncer de seno, estoy bien, estoy tranquila, lo importante es que estoy con un muy buen pronóstico y tengo la victoria en mi corazón y la fe que soy sana”.

Carlos Calero su esposa e hijos Fotografía por: Leonardo Sánchez

La empresaria aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que están atravesando un momento similar al de ella. “Piensen como yo lo he sentido desde el primer día. Estoy de la mano de Dios, de mi familia, del amor de mis amigos, de mi mamá, de mis amigos, he sentido la paz de la oración, estoy en las mejores manos de los médicos que hacen muy bien su trabajo”.

De igual manera, aseguró que, aunque al principio sintió miedo, ahora está segura que Dios la sanará, así como lo hizo con su hijo Carlos, quien hace unos años también enfrentó esa enfermedad.

“Quería contarles, esto no es misterio, no se trata de alarmarse... Claro que me sentí un poco aterrada, con miedo, lloré, enseguida viene la inseguridad, se me pasaron muchas emociones, pero una vez se me pasó todo eso, dije ‘aquí hay un diagnóstico’. Luciré mi calva y la amaré”.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes de fortaleza, deseándole una pronta recuperación: “Amiga estás sana en el nombre de Dios”, “estás sana, estás bien. Aquí estamos firmes”, “mis oraciones por ti querida Paulina… saldrás en victoria”, “sentirte a ti y a toda la familia tan llenos de Dios y abrazados por la Virgencita con tanta fe, reconforta”.