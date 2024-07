¿Papá de Shakira está de nuevo en urgencias? Familia contó cuál es su estado de salud

Shakira fue la estrella del medio tiempo en la final de la Copa América 2024. Sin embargo, mientras la cantante se alistaba para su presentación en el Hard Rock Stadium de Miami, en Colombia algunos medios de comunicación especularon que William Mebarak, su padre, habría ingresado de urgencia otra vez a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

Shakira se presentó en el entretiempo del partido entre Colombia y Argentina por la final de la Copa América 2024. Fotografía por: JUAN MABROMATA

¿Papá de Shakira está hospitalizado otra vez?

Resulta que William Mebarak fue visto otra vez en la Clínica Iberoamérica, lo que despertó dudas sobre su estado de salud, teniendo en cuenta que hace poco estuvo internado allí durante 18 días por una neumonía.

No obstante, la visita del papá de Shakira al centro médico no fue por problemas de salud, sino por cuenta de unos exámenes que debió tomarse en medio del tratamiento al que se sometió para tratar su enfermedad.

“Caracol Radio conoció que el papá de la barranquillera, quien ha estado en delicado estado de salud en los últimos meses, no ha sido hospitalizado en las últimas horas como se ha especulado en algunos portales virtuales”, informó la emisora en cuestión, quien se comunicó con la familia de la intérprete en Barranquilla.

La razón por la que el papá de Shakira suele usas gafas oscuras

La familia de la cantante también ha estado marcada por la tragedia. Uno de los hermanos de la cantante, llamado William, como su padre, murió en un accidente de motocicleta a la temprana edad de 19 años.

Este doloroso evento ocurrió cuando Shakira tenía solo dos años y dejó una profunda huella en sus seres queridos. Incluso, inspirada por el profundo dolor de su padre por esta inesperada pérdida, la barranquillera compuso la canción Tus gafas oscuras, que refleja las emociones y el duelo familiar.

“Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras y ayúdame a hacer ilusión en mi mente. Tus gafas oscuras me hacen de poco y no sé lo que pasa. Tus gafas oscuras, intrigantes y misteriosas a cualquiera impactan. Cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma. Detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma, y solo la culpa es de esas gafas oscuras”, dice una estrofa del tema en cuestión.