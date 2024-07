Otro cantante vallenato se accidentó en la vía Riohacha: “perdimos el control”

El mundo del vallenato se ha visto empañado por trágicos accidentes de tránsito que, en muchos casos, han cobrado la vida de famosos artistas como Patricia Teherán, Kaleth Morales, Martín Elías, entre otros.

César del Valle, vocalista de Kvrass sufrió grave accidente

En las últimas horas, fue reportado un grave accidente de tránsito en la vía que conduce a Riohacha – Cuestecitas, en el que resultó involucrado el cantante César del Valle, vocalista del grupo Kvrass.

Según las primeras informaciones, el vehículo en el que se desplazaba el artista, junto a otras personas, perdió el control en un punto de la carretera, saliendo de la vía y sufriendo daños considerables.

El portal Diario Caribe reportó la información a través de sus redes sociales. “Del Valle se transportaba en su vehículo, un automóvil Volkswagen Jetta de color negro y placas CYN-884, cuando al parecer perdió el control del mismo lo que produjo que se saliera de la vía directo a una zona enmontada, quedando a más de 15 metros de la carretera”, afirmó el medio.

Por su parte, el artista vallenato aseguró: “Mi gente me acabo de accidentar acá. Gracias a Dios y la virgen del Carmen que me regalan otra oportunidad más de vivir. No venía tomando para que sepan; perdimos el control en la vía Riohacha - Cuestecitas”.

Una vez se conoció la noticia, las autoridades de La Guajira auxiliaron al cantante y a las personas que lo acompañaba, quienes, afortunadamente, salieron ilesas. Al parecer, el accidente de tránsito solo dejó pérdidas materiales. El pasado 24 de mayo, su compañero José Darío Orozco, integrante de Kvrass, también había sufrido fuerte accidente mientras viajaba por la vía que comunica a Aguachica con Pelaya.

La agrupación vallenata escribió en ese momento en sus redes sociales: “¡Dios es misericordioso! Nuestro vocalista José Darío y su hija se encuentran fuera de peligro y están siendo atendidos por los médicos en una clínica en el municipio de Aguachica. Agradecemos a todos los amigos, seguidores y medios de comunicación que han estado atentos al estado de salud de nuestro vocalista y su hija”.

Los internautas han comentado: “qué pasará que los cantantes vallenatos se accidentan tanto”, “cuál será la razón, que los integrantes de música vallenata se accidentan tanto. Eso es constante”.