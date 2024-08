Nelson Velásquez fue condenado a cuatro años de cárcel. ¿Qué pasó?

En las últimas horas, se conoció que el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín emitió una sentencia contra el cantante Nelson Velásquez.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación: “En atención a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Medellín, (Antioquia) condenó a cuatro años de prisión al cantante de música vallenata Nelson Aníbal Velásquez Díaz, por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos... De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2018, el artista interpretó, como solista y sin debida autorización, varias canciones de una agrupación musical de la cual hizo parte.... El fallo de primera instancia también le impuso a Velásquez una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 20.800.000 pesos”.

La reciente decisión judicial habría incluido una medida que le permitiría a Velásquez evitar que vaya de manera inmediata a prisión, por ello, se le concedió la suspensión condicional de la pena. En el comunicado de la Fiscalía, tambié se lee: “se concedió la suspensión condicional de la pena y se estableció un periodo de prueba de 48 meses, previo el pago de una caución de un salario mínimo legal mensual vigente”.

Durante ese tiempo, el artista tendría la posibilidad de cumplir con sus obligaciones legales sin tener que enfrentar la cárcel inmediatamente.

En Vea, buscamos a Álex Eduardo Díaz, manager del artista, quien, en exclusiva, aseguró: “Sí es verdad. Un juez dictaminó eso, pero nosotros vamos a apelar, vamos a segunda instancia, de todas maneras la sentencia que él dio no es para cárcel, eso es falso que Nelson va para la cárcel, eso es excarcelable. Vamos a apelar segunda o tercera instancia, entonces todavía no está firme esa sentencia. Ahora mismo Nelson no va a dar declaraciones, vamos a esperar a ver qué pasa”.

Reacciones de famosos a la condena de Nelson Velásquez

Varios colegas de Nelson Velásquez han dejado sus opiniones al respecto: Francy escribió: “Ay Dios, esto es un chiste no lo creo”. Yeison Jiménez, por su parte, agregó: “Mi amigo 😢 no esto no puede ser real”.

Los internautas también reaccionaron: “Sin Nelson Velásquez esa agrupación se murió, sin Nelson quedaron enterrados”, “injusto pagar cárcel por cantar... Lleguen a acuerdos económicos y ya...y los verdaderos criminales nada”, “y quién le paga a Nelson por mantener vivo el nombre de la agrupación”, “eso no tiene ningún tipo de sentido”, “la voz es de él, ambos pueden vivir de esos esos éxitos, cómo lo van a perjudicar así”.

¿Qué pasó con Nelson Velásquez?

En el 2012, Jair López, representante legal del conjunto vallenato ‘Los inquietos’, demandó por daños y perjuicios a Nelson Velásquez, quien hizo parte del grupo durante 10 años.

De acuerdo con lo que López justificó en ese momento, el artista vallenato interpretó temas como Nunca niegues que te amo, Quiero saber de ti, Regálame una noche, Volver, entre otras, como si fueran suyas, sin ningún tipo de autorización.

“Ahí está la dificultad, porque eso afecta nuestra marca nacional e internacionalmente”, había asegurado López para La Red, hace un tiempo. Velásquez, por su parte, se había defendido, afirmando: “los únicos que tienen la autorización o el poder de negar que cierto artista cante sus canciones son los mismos compositores. Las canciones nunca se venden. Cuando una canción se graba, ya se convierte en patrimonio del común... Nunca lo he hecho (usurpado el nombre). No me interesa que me sigan enredando con ese nombre. Gracias a Dios el nombre de Nelson Velásquez está muy bien posicionado. Busquen un contrato donde nosotros le autoricemos a cualquier empresario que nos ponga como Los inquietos”.