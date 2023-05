Murió Tina Turner a los 83 años. Esta es la enfermedad que padecía

Desde hace unos minutos, varios medios internacionales confirmaron la noticia del fallecimiento de la cantante Anna Mae Bullock, más conocida en el mundo artístico como Tina Turner. Hoy, miércoles 24 de mayo el mundo de la música estadounidense entró en luto al conocerse la muerte de la artista.

A la estadounidense de 83 años aún se le recuerda por ser una de las artistas más influyentes del soul y el pop en el mundo. Sus canciones Produ Mary, what’s love got to do with it, we don’t need another hero y I don’t wanna lose you quedarán en la memoria de muchas generaciones y serán leyenda, al igual que su intérprete.

Murió Tina Turner a sus 83 años

La cuenta oficial de Instagram de la cantante confirmó la noticia, “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, publicaron junto a una foto de la fallecida.

Lo poco que se sabe hasta el momento es que la cantante habría dado su último respiro en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, en Suiza. Su muerte habría sido el desenlace de una fuerte y larga enfermedad que vivió durante años. Aunque, oficialmente, sigue sin confirmarse el verdadero motivo de su deceso, otros medios estadounidenses hacen un recuento de los últimos padecimiento de la cantante. En el 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal, en el 2017 se sometió a un trasplante de riñón.