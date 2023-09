Murió Rodrigo Ruiz, actor de novelas que estaba enfermo y sin dinero

Una nueva partida enluta el mundo de las telenovelas. Se trata del actor mexicano Rodrigo Ruiz, a quien vimos en producciones como Imperio de Mentiras, Mujeres Asesinas y Caer en tentación entre otras.

Fue la Asociación de Interpretes ANDA, de México, quien dio a conocer la noticia. “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Ruiz, actor de teatro y televisión, quien además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como Imperio de mentiras y la nueva versión de Cuna de lobos. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, reza el comunicado oficial que estrellas de la televisión azteca comentaron con sus pésames por la partida.

Actor de novelas estaba enfermo de cáncer

Rodrigo había dado a conocer en el 2021 que padecía cáncer de colon y con el paso del tratamiento solicitó ayuda para no interrumpirlo, pues no enfrentaba una buena situación económica. “Después de una semana de incertidumbre y muchos estudios, llegó una de las peores noticias de mi vida, sentía que el mundo se me venía encima al saber que un cáncer de colon con metástasis estaba ya en mi cuerpo”, escribió en su momento.

También confesó que junto al tratamiento médico trabajaba en la parte emocional para vencer la enfermedad que encaraba con esperanza y fe. “Después de un gran proceso de aceptación y sanación personal, pues el enojo, la impotencia y la vulnerabilidad que siento siempre están presentes, ahora soy yo quien pide ayuda, y quisiera contar contigo como parte de esta esperanza de vencer al cáncer y no interrumpir mi tratamiento por falta de recursos”.

En agosto pasado, el actor celebró su último cumpleaños y ahí señaló que continuaba luchando contra la enfermedad y mantenía su fe en lograr la victoria. “Feliz cumpleaños a mí, a dos años de combatir por mi vida, no me queda más que darle gracias a Dios, a nuestra madre y al niño Dios de Praga, por no soltarme de su mano. Vamos por vida”, publicó.

Varios famosos se pronunciaron por la partida del también director de casting, entre ellos Angelique Boyer.

