Murió actriz y exreina de belleza en cirugía estética: iba a festejar su cumpleaños

El mundo de la televisión y los reinados está de luto por la muerte de Jaqueline Carrieri, una exreina de belleza y actriz argentina que falleció el pasado lunes 3 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, en medio de una cirugía estética a la que se sometió.

Así lo confirmaron familiares y amigos de la mendocina, quienes expresaron su dolor y consternación a través de redes sociales por esta inesperada pérdida, pues se estaban preparando para celebrarle su cumpleaños en próximos días.

Te puede interesar: “Supérame, Diego Trujillo”: Endry Cardeño, molesta por secreto que reveló el actor sobre Laisa Reyes

¿De qué murió Jaqueline Carrieri?

De acuerdo con la información que los seres queridos de la antigua modelo han compartido públicamente, la mujer de 48 años viajó a territorio norteamericano para practicarse una cirugía. Sin embargo, en medio del procedimiento “una complicación generó un coágulo que se llevó su vida”. Esta masa de sangre llegó a su cerebro y le produjo un derrame mortal.

Jaqueline Carrieri también era dueña de una compañía de alta costura que cerró sus puertas después de pandemia Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Los familiares de la también empresaria de la moda, y quien se encargó de vestir durante años a las Reinas Vendímiales de San Rafael Mendoza, agregaron que ella se encontraba en Estados Unidos junto a sus dos hijos menores de edad, quienes perdieron a su madre prematuramente y de una forma impensable.

Puedes leer también: Alejandra Giraldo resultó “perturbada” en plena emisión de Noticias Caracol ¿Qué le pasó?

“¡No lo puedo creer! ¿Tú te tenías que ir?, una persona tan hermosa y tan llena de vida ¡La vida es muy injusta! (...) Me quedan todos tus recuerdos, tus consejos, las risas, los llantos y los hermosos momentos compartidos arriba del escenario haciendo lo que amamos. Gracias por todo Jaqui, siempre vas a estar en mi corazón ¡Sigue llenando de glamour el cielo!”, le escribió su amiga y colega Vanesa Lana, mientras que Jorgelina Olivera, otra de sus más cercanas conocidas, añadió en su homenaje: “Todos los que tuvimos el placer de conocerte y compartir contigo sabemos lo maravillosa persona que fuiste (...) Tu partida me tomó por sorpresa e incluso todavía no termino de creerlo”.

A un mes de la partida de Silvina Luna

El fallecimiento de la exreina de belleza Jaqueline Carrieri se da un mes después de la muerte de Silvina Luna, actriz y presentadora de ese mismo país que, en 2011, se sometió a una cirugía estética con el médico Aníbal Lotocki, quien por ese entonces le inyectó biopolímeros en los glúteos como parte de un tratamiento que le provocó hipercalcemia y una insuficiencia renal aguda.

La conductora de Fox Sports se sometía tres veces por semana a diálisis y estaba a la espera de un trasplante de riñón. Sin embargo, adquirió una bacteria que, además de retrasar el procedimiento, le generó mayores problemas de salud y la dejó sus últimas semanas de vida en coma inducido. Finalmente, el 31 de agosto perdió la vida a los 42 años.

La noticia del fallecimiento la dio a conocer su colega Flor de la V en el programa Intrusos: “Silvina Luna ya no está más con nosotros”. Dicha información fue confirmada por Fernando Burlando, abogado de la actriz, y por el periodista Jorge Rial, quien explicó que fue la familia de Silvina Luna quien decidió desconectarla para evitarle más sufrimiento.