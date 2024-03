Murió Hijo de Luly Bossa. La actriz pide apoyo: “Necesito ayuda”

En la mañana de este sábado 9 de marzo la actriz Luly Bossa informó en sus redes sociales que su hijo menor, Angelo, falleció. Hasta donde pudo establecer revista Vea, el joven, de 19 años y quien sufría de distrofia muscular, afección que afecta los músculos y su deterior progresivo, estuvo bajo atención médica los últimos días, pues había desarrollado una neumonía.

La actriz subió a su Instagram una desgarradora historia en la que solicita ayuda, ya que el joven no contaba con seguro y desea darle una despedida digna .

“Hola, mi Angelo se me fue. Yo después les cuento. Ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria, ni nada eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dice la actriz que por estos días se encuentra en temporada de teatro en el escenario Belarte con la obra Tras-Eros, junto a Jairo Ordoñez.

“Necesito ayuda. Por favor oren por mí, porque lo necesito mucho, no se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias mucha oración por favor” menciona Luly entre lágrimas.

Quienes deseen ayudar a la actriz en este difícil momento pueden hacerlo en la cuenta de Ahorros Bancolombia 71837939717 o al Nequi 3185212192.

Noticia en desarrollo

